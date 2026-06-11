НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 11.06.26 - Радев обвърза спирането на оръжието за Киев с европейското ни бъдеще

Изминаха 50 месеца от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на бавен руски напредък. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия. Това стана след успешната украинска контраофанзива в Харковска област през 2022 година, която доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. Сега боевете вече са в Купянск и в подстъпите на Лиман, върнати от украинците през есента на 2022 година. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон също през 2022 година, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 40-тина километра на запад от Авдеевка, при Покровск, от Бахмут през Часов Яр с поглед към Константиновка и Краматорск, през Торецк към Константиновка. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, като в типичен за тази война стил руските войници пропълзяха в и около в града. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта зацикли, за да почне бавно пак да се развива с по-далечната цел да обедини фронта чак до Купянск. В граничния район на Курска област и област Суми текат позиционни боеве, руската армия там е спряна засега.

"Правителството слага край на предоставянето на оръжение от българската армия за Украйна. Дали сме вече достатъчно, страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази война." Това обяви премиерът Румен Радев преди началото на правителственото заседание в сряда. Ден по-рано военният министър Димитър Стоянов анонсира радикалния ход от страна на българското правителство, но бе доста уклончив в какво точно ще се изразява края на помощта за Украйна и под каква форма. В публичното пространство се спекулираше дали става въпрос за оръжейни доставки, за търговските сделки или за безвъзмездното изпращане на оръжия - очевидно Радев вече визира последния вариант от изброените.

"Мирното решение няма да стане с военни средства. Затова отново призоваваме за всеобхватен и реалистичен подход към тази война и търсене на дипломатическо решение. Укрепването на върховенството на правото, на демократичните институции, на отбранителните способности, а не наливането на още средства в тази война е реалната инвестиция в европейското бъдеще на България", каза още премиерът и напомни, че техен основен приоритет е сигурността на българските граждани.