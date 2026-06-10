"Драги Румене, обади се на Путин и дай рецептата за мира": Приятел на Украйна се възмущава от решението за оръжията

"Драги Румене, казваш, че „решението на конфликта не може да бъде постигнато с военни средства“. Призоваваш за „всеобхватен и реалистичен подход към този конфликт и за търсене на дипломатическо решение“. Чудесно! Ама хайде вече се спри с тези напудренки фрази и обясни как. Предложи план. Дай идея. Положи някакво усилие", пише в социалната мрежа "Фейсбук" Светла Добрева, определяна като приятел на Украйна.

Призив да се обади на Путин

Според нея Радев вече не се намира в удобната поза на президент, който само наставлява.

"Вече си премиер и от теб се очакват конкретни действия. Обади се на Путин и го убеди да седне на масата на преговорите. Чак тогава ще има някаква полза от думите ти", пише още Добрева.

Да даде рецептата за мира

Тя призовава още вместо само да критикува европейските си колеги, да им каже как да действат.

"Те явно не знаят какво да правят, а ти си наясно. Затова спирай с кухите приказки и давай рецептата за мира. Предложи алтернативен подход, който да е в дългосрочна полза и за родината ни", пише още Добрева.

"От публичните ти изявления не става ясно как точно предлагаш да бъде постигнато дипломатическо решение, затова сега ще ти очертая следните точки, по които да помислиш. Историята показва следното: агресорът преговаря едва когато срещне съпротива и когато цената на войната стане висока. Ако Украйна бъде оставена без достатъчно средства за отбрана, това няма да приближи мира, а ще увеличи шанса да бъде принудена да приеме условията на нападателя. Това се нарича капитулация. Тоест, това е победа на един агресор, на когото му се предоставя възможност да продължи с терора", обяснява Светла Добрева.

По думите й сигурността на България зависи и от принципа, че „границите не се променят със сила“. ОЩЕ: Потвърдено: Не спираме всички оръжия за Украйна

"Ако една агресия бъде възнаградена, рискът за всички държави от източния фланг на НАТО нараства, включително и за България. Как тогава ще укрепваш върховенството на правото, на демократичните институции и на отбранителните способности на Българската армия? Как изглежда върховенството на правото в твоята глава? Обясни!", призовава Добрева.

Тя призовава Радев да си зададе въпроса дипломация - с кого и за какво? На каква цена? И какви ще са последиците за България?

"Ако все пак смяташ, че нямаш капацитет да свършиш тази задача, но си убеден, че решението е в дипломацията, посочи кой според теб разполага с влиянието да убеди Русия да промени позицията си", добави още Добрева.

"Твоите критики са насочени към военната помощ за Украйна, а не към отказа на Кремъл да се съгласи на условията, които Киев и западните държави приемат за справедливи. Тогава дай дефиниция за справедлив мир. И дай решение как да се постигне. Всичко друго са празни фрази, които нямат съдържание", добави още тя.

Какво означава отказът да помагаме на Украйна?

"И последно. Отказът да помагаме на Украйна не е драма. Вече никой не иска овехтялото въоръжение на България. Важното е, че правителствата преди теб успяха да помогнат и то във важен момент. Проблемът обаче е, че влязохме в световните новини с негативен отзвук. Нямаше нужда да ни го причиняваш, както се казва. Така не се прави политика и не се гради влияние. Още повече ти нямаш политическа тежест да промениш позицията на Европа. Няма и да имаш", пише още Добрева. ОЩЕ: Военният министър не отрече разногласия с външния министър за Украйна (ВИДЕО)