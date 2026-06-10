Тръмп: Бяхме близо до сделка с Иран, но те продължават да ни водят за носа (ВИДЕО)

Бяхме наистина много близо до сделка, но те продължават да ни водят за носа. Това заяви американският президент Доналд Тръмп по повод преговорите за мирно споразумение с Иран. "Те продължават да ни използват като глупаци, защото знаете ли какво? Те са имали работа с някои много глупави президенти", каза още Тръмп, отново нападайки своите предшественици.

Trump on Iran:



We were really close to a deal — but they keep tapping us along.



They keep playing us for suckers because you know what? They dealt with some very stupid Presidents. pic.twitter.com/c1vC8KlYo1 — Clash Report (@clashreport) June 10, 2026

"Над 200 търговски кораба преминаха безопасно през пролива"

Същевременно министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт заяви, че не е наясно с никаква американска операция за превземане на иранския петрол. С изявлението си той директно опроверга по-ранни твърдения на президента Доналд Тръмп, който обяви в сряда, че САЩ изтеглят ирански петрол от обращение на фона на продължаващия конфликт в Близкия изток и тайна мисия за транспортиране на 100 милиона барела петрол през Ормузкия проток.

В разговор с репортери в Овалния кабинет, Тръмп разкри, че операциите са отнемали от Иран „милиони барели“ петрол всяка нощ, усилие, което според него е предотвратило достигането на екстремни нива на световните цени. Тръмп заяви, че американските сили наскоро са атакували 22 кораба, превозващи петрол, твърдейки, че тези тайни действия са задържали цените на петрола на ниво от 85 до 90 долара за барел, вместо потенциално да достигнат 250 долара. Цените скочиха в сряда, като фючърсите на суровия петрол и брента се размениха за над 90 долара за барел, след като президентът заяви, че САЩ ще нанесат „много силен“ удар върху Иран отново, което ще увеличи натиска върху Техеран да се съгласи на сделка.

Trump on Iran:



We're taking out millions, which I'm just announcing today for the first time, but we've been taking out millions of barrels of oil. Every night, we took out oil.



But now I'm going to tell you because Iran just figured it out. So now that they figured it out, I… pic.twitter.com/q54UVxU4Vp — Clash Report (@clashreport) June 10, 2026

„Беше ми много трудно. Толкова много исках да го кажа, но не исках да го развалям“, обясни Тръмп, добавяйки, че вече може да обсъжда операцията публично, тъй като Иран я е разкрил. „Миналия месец наредих на нашите велики американски военни да изпълнят секретна мисия в подкрепа на петролни танкери и други търговски кораби през Ормузкия проток. Днес с удоволствие обявявам, че тези усилия доведоха до преминаването на над 100 милиона барела петрол през пролива и до открития пазар. Повече от 200 търговски кораба преминаха безопасно през пролива“, каза Тръмп по-късно в сряда в публикация в Truth Social.

Как се пише пролив на английски?

Наблюдатели забелязаха, че Тръмп неправилно е изписал думата „strait“ /пролив/ като „straight“ /направо, директно/ цели два пъти в един и същи пост. Това се случи в публикация в собствената му социална мрежа Truth Social, визираща именно преминаването на танкери през пролива.

Trump misspells the word "strait" as "straight" twice in a single post. https://t.co/HmgHiDWFBc — Clash Report (@clashreport) June 10, 2026

МААЕ призова Иран да разкрие запасите си от обогатен уран

Управителният съвет на Международната агенция за атомна енергия прие резолюция, подкрепена от САЩ, която изисква от Иран да разкрие статута на останалите си запаси от обогатен уран и да позволи на инспекторите да ги проверят. Решението беше прието с 21 на 3 гласа, като Русия, Китай и Нигер гласуваха против.