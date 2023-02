Технологично чудо в Швейцария: Еко язовир със соларни панели (СНИМКИ)

По най-дългия язовир в Швейцария е изградена стена от соларни панели. "Соларният язовир" помага на страната без излаз на море да увеличи производството на зелена енергия през зимните месеци, съобщава Евронюз.

Язовирът на езерото Мутцее в централния швейцарски кантон Гларус се намира на повече от 2400 метра надморска височина и е заобиколен от заснежени върхове - нещо, което според екипа на проекта "AlpinSolar" е ключово предимство.

"Едно от качествата на алпийските соларни централи е, че особено през зимата те произвеждат до три пъти повече електроенергия от подобно съоръжение в средната част на страната", казва Жанет Шранц, ръководител на комуникациите за възобновяеми енергийни източници в швейцарския производител на енергия "Axpo".

Почти 5000-те слънчеви панела на язовира произвеждат 3,3 милиона киловатчаса енергия годишно, което е достатъчно за захранването на около 700 домове. Монтажът на панелите е завършен миналата година и производството на обекта вече е започнало.

Шранц казва, че швейцарските планини са по-малко засегнати от мъглата през студените месеци, което означава, че панелите виждат повече слънце, отколкото на по-ниска надморска височина.

"Отражението от снега също помага", казва Шранц и добавя, че "слънчевите панели обичат студа и имат по-висока производителност при по-ниски температури".

"AlpinSolar" е част от по-широка визия на "Axpo", която твърди, че има за цел да инсталира 4200 соларни проекта в планините и по-ниско разположените региони на Швейцария до 2030 г.

Правителството на Швейцария също улеснява разпространението на слънчевата енергия. Миналата година федералният парламент измени Закона за енергетиката на страната, за да ускори процеса на одобрение на нови соларни инсталации, които имат за цел да произвеждат значителни количества енергия през зимните месеци.

Стремежът на страната към по-екологични начини за производство на енергия е свързан с решението ѝ да се откаже от ядрената енергия. През юни 2011 г. парламентът реши да не заменя нито един от съществуващите реактори, което беше потвърдено на референдум през 2017 г.

Шранц казва, че балансираният енергиен микс е от ключово значение за осъществяването на прехода на Швейцария към зелена енергия. "Алпийските слънчеви електроцентрали също могат да имат важен принос тук".