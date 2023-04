Тежко ранен журналист и убит преводач след руски обстрел в Херсон

Корадо Зунино, който работи към италианското издание, е тежко ранен при днешния руски обстрел срещу Херсон. Колегата му Богдан Битик пък е загинал.

Corrado Zunino, a journalist for La Repubblica, was seriously wounded during today's shelling of Kherson by the occupiers.



His colleague Bogdan Bitik was killed. pic.twitter.com/VxBDQHN83Y