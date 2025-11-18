Тежък срив в мрежата на "Cloudflare": Хиляди сайтове по света и у нас бяха засегнати

Приблизително 20% от всички сайтове в световен мащаб бяха засегнати от срива в интернет инфраструктурата на "Cloudflare", информира BBC. Сред потърпевшите бяха социалната медия "X" и чатботът ChatGPT, Facebook, AWS (Amazon Web Services), Canva, Spotify и много други. Проблемът засегна и огромен брой български сайтове, онлайн магазини, медии и информационни агенции.

Причината - технически затруднения, свързани с компанията за интернет инфраструктура Cloudflare, която обслужва около 1/5 от всички сайтове. Проблемът е регистриран след 11:30 ч. по Гринуич, пише БТА.

Хиляди потребители съобщиха за проблеми с "Екс" и други услуги в сайта за наблюдение на прекъсванията в мрежата Downdetector малко след 13:30 часа българско време. "Cloudflare е наясно и разследва проблема, който потенциално засяга множество клиенти", обяви компанията в съобщение на панела за управление на услугите в 13:48 часа българско време.

"Допълнителни подробности ще бъдат предоставени, когато има повече налична информация". Компанията оповести в допълнителни актуализации, малко след 14:00 часа българско време, че продължава да разследва проблема.

Това се случва след прекъсване, засегнало Amazon Web Services миналия месец, при което над 1000 сайта и приложения спряха. Друг голям доставчик на уеб услуги - Microsoft Azure - също беше засегнат малко след това. Някои експерти предполагат, че подобни инциденти подчертават крехкостта на съвременния интернет и дълбоките смущения, които могат да бъдат причинени от проблеми в малкия брой компании, които го поддържат.

