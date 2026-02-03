Отлагат строежа на Националната детска болница на фона на редица скандали

Строежът на дълго чаканата Национална детска болница в София трябваше да започне през март 2026 г., а още през миналата година да се проведат обществените поръчки за проектиране и избор на изпълнител. Уверенията бяха, че тя ще е готова до 2028 или 2029 г. - при благоприятно стечение на обстоятелствата и без обжалвания. Само че стартът се отлага, става ясно от писмен отговор на министъра на здравеопазването в оставка доц. д-р Силви Кирилов.

Строежът ще започне през втората половина на 2026 г.

В отговор на въпрос, зададен му още в края на ноември 2025 г. от депутата от ПП-ДБ Васил Пандов, Кирилов отговаря на 29 януари 2026 г., че "в действащия към момента линеен график е предвидено строителството на болницата да започне в рамките на второто полугодие на 2026 г.". Не е посочен конкретен месец от шестте.

Въпросът е на какво се дължи неизпълнението на линейния график за строителството и каква отговорност ще носи ресорния зам.-министър и „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД (ЗИКДБ). Министърът в оставка цитира информация, предоставена от ЗИКДБ, според която в приетия линеен график за изграждане на Национална детска болница „всички срокове са индикативни“ и имат „организационна функция“.

Посочените периоди на плануваните дейности не включват „евентуалното забавяне при изпълнение на необходими предварителни процедури по изготвяне на анализи, доклади, проучвания (геодезически, геоложки, хидрогеоложки, топографски, транспортни и др.) и получаване на съгласувателни становища по тях от компетентните административни органи, както и възникване на процедури по обжалване“, посочва Кирилов.

Той добавя, че графикът се актуализира регулярно – включват се нови етапи по изпълнение на проекта, съобразяват се срокове и процедури, с цел „оптимално планиране на дейностите и достатъчно време за реализирането им“.

Прозрачна ли е процедурата?

В друг въпрос - също от ноември 2025 г. - Пандов пита министъра дали счита, че действията на здравното ведомство и ЗИКДБ отговарят на обявените намерения за пълна прозрачност, обществено обсъждане и публичност при провеждане на всички процедури по строителството на детската болница. На 29 януари тази година Кирилов отвръща писмено, че „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ изпълнява всички изисквания за публичност и отчетност. Според него компанията продължава работата по документацията за обществената поръчка за проектиране и авторски надзор, която предстои да премине задължителния предварителен контрол по Закона за обществените поръчки (ЗОП).

По думите му – в ЗИКДБ се прилагат „относимите стандарти за добро корпоративно управление на публичните предприятия“. Той се аргументира с:

ежемесечните отчети пред Народното събрание за извършените дейности, свързани с изграждане, оборудване, пускане в експлоатация и кадрово обезпечаване на Националната детска болница;

тримесечните и годишните финансови отчети, анализи за дейността, счетоводни справки и доклади, които предприятието предоставя на министъра на здравеопазването и на Агенцията за публичните предприятия и контрол, а те, от своя страна, се публикуват;

това, че годишният отчет на дружеството подлежи на задължителен независим финансов одит от регистриран одитор, който се публикува и се обявява в Търговския регистър;

това, че всички актове по вписванията, заличаванията и др. се обявяват публично;

използването на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ за възлагане на обществените поръчки;

пазарните консултации, които са в основата на обществените поръчки и също се публикуват;

задължителния контрол от компетентния орган.

Скандалите около Националната детска болница

През ноември миналата година Общественият съвет за изграждането на Националната детска болница подаде оставка заради липса на прозрачност, отказ от диалог и ограничаване на достъпа до ключова информация за проекта, в това число до процеса по изготвяне на техническото задание за проектиране: "Чашата преля": Общественият съвет за детската болница обясни защо хвърли оставка.

Здравното министерство тогава прие оставката и отрече обвиненията. "Проект с подобен мащаб изисква работа по множество паралелни линии и не позволява информиране след всяка проведена работна среща и оперативна дейност", пишеше в позицията на ведомството. "Формираните внушения за липса на прозрачност не допринасят за постигане на по-добър резултат и имат потенциала да засилят общественото недоверие към проект, който българските граждани очакват от години": "Внушения": Здравното министерство отговори на обвиненията за детската болница.

Графикът за строежа на детската болница постоянно се променя. Това е дългоочакван проект, който трябва да се реализира в района на "Горна баня" и да включва над 40 клиники и отделения, стотици самостоятелни стаи, структури за хирургия, онкохематология, диализа, психиатрия, нефрология и рехабилитация. Там се очаква да работят повече от 300 лекари и над 500 медицински сестри.

През юли 2025 г. Силви Кирилов обяви, че Националната детска болница ще струва 382 милиона евро без ДДС. В тази сума са включени всички дейности по проектиране и строителство: "50 г. чакам Национална детска болница": Здравният министър каза колко ще струва и критикува Асен Василев.

Месец по-рано пък имаше скандал, след като стана ясно, че Министерството на здравеопазването е платило за 58 404 лв. от бюджета на "Здравна инвестиционна компания за детска болница" за снимка на бъдещото здравно заведение. Това се разбра от отговор на здравното ведомство на въпрос от сайта "Булевард България", след като на 1 юни беше показана снимка на бъдещата сграда, въпреки че все още нямаше изготвен проект. Появата ѝ не значи, че реалният строеж ще има нещо общо с показаното: Министерство плати 60 000 лв. за измислена илюстрация на бъдещата детска болница.