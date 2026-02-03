Ледникът "Страшния съд" заплашва градовете: Какво е решението на учените

Ледникът Туейтс, известен като "ледникът на Страшния съд", може да повиши морското равнище с 65 см и да наводни крайбрежните градове. Международна експедиция стартира уникален проект за сондажи, за да определи колко бързо се топи този гигант под влиянието на топлите океани. Изданието Т4 пише за това .

Какво е известно за ледника „Страшният съд“ и заплахата, която той представлява

В суровите и труднодостъпни райони на Западна Антарктика се намира гигантска ледена покривка с размерите на Великобритания. Ледникът Туейтс, известен сред учените като „ледникът на Страшния съд“, е един от най-големите и нестабилни елементи на криосферата на Земята. Неговото крехко състояние представлява сериозна заплаха за бреговите линии на света, тъй като учените смятат, че пълното му срутване може да причини катастрофално покачване на морското равнище с 65 см.

Последицата от подобно развитие ще бъде наводняването на цели селища и големи градове, което принуждава изследователите да действат проактивно и да търсят отговори на механизмите на неговото унищожаване, преди процесът да стане необратим.

Какво се случва с "Ледника на Страшния съд": Учените бият тревога

Въпреки ключовата роля на ледника Туейтс за оформянето на бъдещия климат на планетата, познанията на човечеството за процесите, протичащи под ледената му покривка, остават ограничени. Една от основните мистерии е взаимодействието на топлите океански води с основата на ледника, което води до активното му подкопаване отдолу.

Изследванията, провеждани от Британската антарктическа служба (BAS) от 2018 г. насам, са фокусирани предимно върху стабилни периферни зони, тъй като централната част на ледника е осеяна с дълбоки цепнатини, което прави достъпа технически труден и изключително опасен . Тази ситуация беше променена благодарение на мащабна съвместна експедиция на BAS и Корейския полярни изследователски институт (KOPRI), която се впусна в самото ядро ​​на тази нестабилна ледена система.

Организацията на експедицията за проучване на ядрото на ледника наподобява сюжета на научнофантастичен филм. За да достигне малко изследвания регион, екипът отплава от Нова Зеландия със специализирания изследователски кораб RV Araon. Безопасността на участниците беше основен приоритет, така че преди кацане върху нестабилната повърхност на ледника, дистанционно управляван апарат беше използван за идентифициране на скрити кухини и опасни зони. Едва след потвърждаване на безопасен маршрут, учените извършиха над 40 полета с хеликоптер, покривайки разстояние от 29 км, за да доставят оборудването.

Ръководителят на експедицията на KOPRI д-р Уон Санг Лий описа операцията като истинска полярна наука, тъй като до последния м

Централният етап от мисията беше пробиването на сондаж с дълбочина 1000 метра в стратегически важна зона – точно надолу по течението от така наречената линия на заземяване. Това е мястото, където ледникът се отделя от морското дъно и се превръща в плаващ шелф, където процесите на топене са най-интензивни.

За да достигнат до подледниковия океан, изследователите са използвали уникална технология за горещо сондиране, разработена от инженери на BAS. Вода, загрята до 90°C, се инжектира под високо налягане през маркуч, създавайки канал с диаметър приблизително 30 см. Учените спускат високопрецизни инструменти през този отвор, което им позволява да измерват температурата на водата, скоростта на течението и нивата на турбулентност в реално време.

Сложността на тази мисия произтича не само от логистични предизвикателства, но и от суровите физически условия на Антарктида. При изключително ниски температури, пробитият канал замръзва в рамките на един до два дни, което принуждава процеса на топене на леда да се повтаря редовно. Според физичния океанограф д-р Питър Дейвис обаче, това усилие си заслужава напълно, тъй като за първи път човечеството ще може директно да наблюдава как топлите океански води разбиват лед на дълбочина около километър.

В допълнение към океанографските измервания, екипът събира и проби от седименти, които биха могли да хвърлят светлина върху миналото поведение на ледника Туейтс и да помогнат за прогнозиране на бъдещата му еволюция. Получените данни ще послужат като основа за подобряване на климатичните модели и ще дадат на правителствата и крайбрежните общности, дом на милиони хора, допълнително време да се подготвят за неизбежните промени в морското равнище.

