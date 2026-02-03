Вениамин откровено за любовта: Понякога трябва да пуснеш човека на свобода

Много често изпълнителите изразяват своите лични емоции в творчеството си и пеят именно за онези специални - щастливи или тъжни моменти, които са белязали сърцата и душите им. Такъв и Вениамин, който наскоро представи една от най-емоционалните си песни досега - "Рано моя". В интервю за "На кафе" той коментира посланието на сингъла си, като засегна темата за любовта и даде възможност на феновете му да надникнат зад личния му живот.

С позитивна нагласа

"Всеки трябва да се бори за любовта. Но в крайна сметка, когато не я получаваш от отсрещната страна, е по-добре да оставиш човека да бъде щастлив с някой друг.", смята Вениамин.

И както са казали хората - "ако обичаш нещо, пусни го на свобода". Точно в това вярва и самият певец. "По някой път любовта се изразява точно в това - когато обичаш някого, просто да го пуснеш, за да бъде наистина той щастлив и той да се чувства добре."

Още: Мирела Илиева превръща срещата си с Юлиан Костов в енергичен денс-поп сингъл (ВИДЕО)

Самият той призна, че е преживял такава ситуация и дори в песента си "По-добър" пее именно за тези чувства.

Щастието на тези, които обичаме, е щастие и за нас самите дори и да не сме с тях. Но Вениамин запазва позитивизма си във всяко отношение.

"В крайна сметка животът продължава и е хубаво да гледаме в положителната посока, защото никога не знаеш кога любовта ще дойде в живота ти, ще застане пред теб, ще я познаеш и ще я усетиш", коментира той.

Още: "Като две капки вода": Певица с ангелски глас и провокативен артист влизат в шоуто?

Към момента той не е потвърдил дали има жена до себе си. Певецът признава, че се опитва да намира време за близките си като се учи да балансира между професията и личния си живот.