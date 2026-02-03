Дрон се е разбил на метри от оръжеен склад в полска военна база

Малък дрон, подобен на играчка, с неизвестен произход падна във военна база в Пшасниш, северно-централна Полша. Това е станало на 28 януари, съобщи полската военната полиция, потвърждавайки репортаж на местното Radio Zet, информира Reuters. Радиото съобщи, че безпилотният летателен апарат е паднал на 70 метра от оръжеен склад, а базата се занимава основно с радио-електронни дейности в рамките на военното дело в Полша.

"Устройството, подобно на играчка, беше обезопасено... По-късно беше предадено на военната полиция и в момента се води разследване", каза представител на полската военна полиция. Той добави, че става въпрос за просто безпилотно устройство, което вероятно е било управлявано с мобилен телефон и е загубило връзка с оператора си.

"В устройството не са открити записващи устройства, като карта с памет или SIM карта, които биха могли да предават данни", добави представителят на полската военна полиция.

Разследването по случая обаче продължава.

Властите в цяла Европа са в повишена готовност за дронове след серия от инциденти, които нарушиха операциите на летища и военни бази.

