05 ноември 2025, 13:48 часа 211 прочитания 0 коментара
Тероризъм във Франция? Кола се вряза в пешеходци, има пострадали (ВИДЕО)

Шофьор на автомобил се е врязъл в група хора. Инцидентът е станал на туристическия остров Олерон на атлантическото крайбрежие във Франция, съобщиха френската телевизия BFMTV и Reuters, позовавайки се на информация на жандармерията и прокуратурата. По-късно мъжът е арестуван. Сред пострадалите са пешеходци и велосипедисти. До момента се съобщава за най-малко 10 ранени. Двама от тях са в критично състояние и са настанени в интензивно отделение.

Потвърждение

Френският министър на вътрешните работи Лоран Нуниез потвърди информацията за инцидента в социалната мрежа "Екс". "По молба на френския премиер (Себастиен Льокорню) ще отида на мястото на това произшествие на остров Олерон", написа той. Започнало е разследване, уточни Нуниез.

"Тридесет и пет годишен мъж, жител на Олерон, умишлено е блъснал няколко пешеходци и велосипедисти (десет са ранени, сред които четирима в критично състояние) на път между Долю д‘Олерон и Сен Пиер д‘Олерон", каза пред АФП прокурорът на Ла Рошел Арно Ларез. Въпреки това мотивите (му) все още не са потвърдени, а разследването трябва да ги установи", каза той и уточни, че Националната антитерористична прокуратура "засега не е поела случая". Заподозреният е известен на полицията с други престъпления и е арестуван за "опит за убийство". 

Умисъл

Мъжът "умишлено е блъскал" жертвите си в продължение на няколко километра, каза пред АФП източник, близък до разследването. Кметът на Долю д‘Олерон Тибо Брешкоф съобщи във "Фейсбук" за "умишлено" причинени пътни инциденти в неговия град и в съседния Сен-Пиер д‘Олерон. Той уточни пред АФП, че заподозреният е жител на Ден-Пиер д‘Олерон.

Според очевидци, преди да се блъсне в хората шофьорът на колата е извикал "Аллах Акбар!". 

Припомняме, че на 17 септември 2025 г. бе съобщено, че американските власти издирват мъж, обвинен в извършване на „терористичен акт“, като се твърди, че е използвал колата си, за да разбие входната порта на офиса на ФБР в Питсбърг Фийлд, съобщи CBS News. Инцидентът е станал в 2.40 ч. сутринта местно време, като извършителят е установен. Става въпрос за Доналд Хенсън от Пен Хилс. След като се блъснал в портата, Хенсън грабнал американско знаме от вътрешността на автомобила и го хвърлил върху портата. В резултат на инцидента за щастие няма пострадали.

Евгения Чаушева
