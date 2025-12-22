Подайте ръка на Лидия: Обичана директорка от Пловдивско има нужда от помощ

Лидия Горинова е име, което стотици семейства в областта свързват с грижа, отдаденост и любов. Дълги години тя беше директор на детска градина „Ралица“ в с. Белащица и посрещна поколения деца с усмивка и топлина.

Днес обаче г-жа Горинова е изправена пред най-тежката битка в живота си — борба с карцином на черния дроб. Предстои ѝ скъпоструващо лечение в чужбина и тя има нужда от нашата подкрепа.

Всеки жест има значение.

Можете да помогнете с дарение по сметката на Фондация „Нощ на ангелите“

BG43UNCR70001524538790

Основание: „За Лидия“

Както и в платформата Pavel Andreev:

https://pavelandreev.org/bg/campaign/podaite-raka-na-lidiya

Нека заедно дадем шанс на един стойностен човек да продължи да живее и да носи доброто, което толкова години е давала на децата ни.

Споделете. Подкрепете. Бъдете част от надеждата

