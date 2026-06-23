"Ти си крадец и убиец. Ти разруши цялата ни страна": Рускиня говори на Путин, докато в Одеса и Кривой Рог Русия пак уби хора (ВИДЕО)

"Няма да те наричам уважаеми Владимир Владимирович, защото нашият народ - не твоят, нашият, не те уважава. Ти си крадец и убиец. Ти разруши цялата ни страна". Това е само началото от поредното видеообръщение към руския диктатор Владимир Путин - и този път то идва от устата на гласоподавателка, а не на чужденка.

"Прати нашите мъже да се бият за парче земя, от което нямаме нужда" - пета година от т.нар. СВО (специална военна операция) все повече руснаци почват да разбират, че тази война стана факт заради егото и имперските амбиции на Путин. "Няма нужда нашите съпрузи, бащи и синове да загиват на тези фронтове. Имаме нужда от тях у дома, за да строят", добавя рускинята. Всичко, което казва, вижте и чуйте:

“You’re a thief and a murderer. Everyone hates you.” Russian woman records an address to Putin



In a two-minute monologue, the woman demanded that the Kremlin’s bunker-dwelling leader resign, blaming him and his inner circle for the country’s decline and the deaths of Russians in… pic.twitter.com/zgdHfoBprf — NEXTA (@nexta_tv) June 23, 2026

Още: Охранител на Путин провали комичен опит на диктатора да се покаже като "човек от народа" (ВИДЕО)

Посред бял ден - Русия отнема животи в Украйна

На плажа в Одеса руска атака с дронове взе живота на 26-годишна жена, а 39-годишен мъж е бил тежко ранен. Информацията е на ръководителя на военновременната администрация в Одеса Олег Кипер, той я сподели в официалния си канал в Телеграм:

A woman relaxing on a beach in Odesa was struck by drone debris and hospitalized. pic.twitter.com/MAd4p732Yc — NEXTA (@nexta_tv) June 23, 2026

Ръководителят на военновременната администрация на Днепропетровска област Олександър Ганжа съобщи, че има трима загинали и над 20 ранени след руски ракетен удар по Кривой Рог, родния град на украинския президент Володимир Зеленски. Трима от ранените са в тежко състояние.

Всеки такъв ден и всеки руски удар доказва, че натискът върху агресора за тази война не е достатъчен. Това също доказва, че всяко забавяне на изпълнението на споразуменията за противовъздушна отбрана, всяко забавяне на доставките за защита на Украйна и украинците всъщност е загуба на човешки живот. Важно е светът да не мълчи за факта, че все още няма реална стъпка от страна на Русия за прекратяване на тази война. Не сме получили нито един ясен отговор от руснаците на всички наши предложения за дипломация, срещи и стъпки към мир. Необходим е натиск. Натиск върху Русия, за да се промени ситуацията към по-добро. Благодаря на всички, които помагат", призова Ганжа в канала си в Телеграм:

Путин почна глупава война, за да се запише в историята. Трябва да спрем: Откровение на известен Z-блогър