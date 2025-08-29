Тонове нефт се изляха в Черно море: Аварийна ситуация край Новоросийск

Тонове нефт са се излели в Черно море край Новоросийск след аварийна ситуация с турски петролен танкер, съобщава ASTRA в Telegram. Става въпрос за танкера T. Semahat, който според Федералната агенция за морски и речен транспорт претърпял авария на морското пристанище в черноморския руски град Новоросийск. В справянето с аварийната ситуация са участвали 87 души, 12 влекачи, 4 малки лодки, 4 съда за събиране на нефт и 7 плаващи резервоара.

Мащабите на аварията

По време на операцията по товарене с танкера във водите на морското пристанище Новоросийск е било регистрирано по първоначална информация "незначително изтичане на петрол". Разливът беше бързо локализиран и бяха монтирани 800 м стрели, съобщава още Федералната агенция за морски и речен транспорт.

Пресслужбата на Каспийския тръбопроводен консорциум, който управлява петролния терминал, заяви, че по време на товаренето е „възникнала аварийна ситуация“: „В морския терминал на консорциума по време на товарна операция на танкер през шланговете на дистанционното акостиращо устройство възникна аварийна ситуация, в резултат на която определено количество нефт излезе на повърхността на морето, обемът се уточнява". По данни на консорциума няма жертви и ранени.

Както съобщи източник на контролираната от руската държава агенция ТАСС от службите за извънредни ситуации, на морския терминал в Новоросийск е въведено извънредно положение и са се разлели над 1 тон петролни продукти. ОЩЕ: 115 километра замърсяване в Черно море: Сигнал от екоактивист със сателитна снимка