Бойко Борисов ли кара влака и ГЕРБ оглозган ли е от Пеевски: Анализ за преформатирането на кабинета

Социалният антрополог Харалан Александров смята, че Бойко Борисов е постигнал блестящо идеята си да покаже кой кара влака в държавата – именно лидерът на ГЕРБ и бивш министър-председател. „Разчитаме сега на неговата благост, мъдрост и опит да се разреши щастливо с преместванията и форматиранията в правителството. В момента текат интензивни преговори и пренамествания“, коментира Александров в студиото на bTV. Още: "Тук сме! Не сме изядени!": Култови кадри от срещите по места на ГЕРБ

Според него ГЕРБ седи стабилно в политиката в условията на нарастваща поляризация. „Президентът Румен Радев е под атака и навлиза в режим на партийно строителство, а от другата страна е Делян Пеевски. Който вика най-силно и който атакува най-яростно душманите има шанс да спечели пространството на единия или на другия полюс. Далеч не изглежда оглозган ГЕРБ, но изглежда нахапан, ощипан и насинен. На премиера Росен Желязков хич не му е лесно в сегашната ситуация“, анализира Харалан Александров.

Той е на мнение, че сякаш идва време за участие на ДПС-Ново начало във вътрешната политика на страната. „Критиците на Пеевски много помогнаха, защото му създадоха демонизиран образ, а Асен Василев си позволи да говори за прасета“, добави социалният антрополог.

Още: Това, което прави Борисов, е в своята безпомощност да помогне на щурма на Пеевски да завладее властта

Кой ще подкара влака на държавата?

Журналистът Веселин Стойнев заяви, че Борисов не прилича на човек, който в момента да кара влака на държавата. „Премиерът за пореден път беше унижен, така че текат преговори, в които се оказва, че никой не участва, но те си текат до понеделник, когато ще има структурни и персонални промени, за да върви влакът напред“, коментира Стойнев.

Още: Речта на Борисов: преформатирането е започнало, Пеевски чака

Журналистът Ружа Райчева добави, че ако правителството разчита на благото на Делян Пеевски, тогава го е закъсало. „Борисов търсеше начин да се разграничи от Пеевски, да подкара отново влака и да излезе едни гърди напред пред премиера Росен Желязков. Това, което Борисов е осъзнал, че ако продължи пътя си с Пеевски, тогава е загубен. Това беше брифинг за спасението на ГЕРБ. Откакто Пеевски пое контрол на правителството, говорейки какво трябва да се прави, Борисов започна да изглежда на заден фон“, посочи Райчева. Тя отбеляза , че жертвата на думите на Борисов е БСП-Обединена левица.

Ружа Райчева смята, че като нищо председателят на парламента Наталия Киселова ще бъде жертвана, за да продължи стабилността на правителството. „Със сигурност Борисов ще пази отношенията си с Пеевски, но не иска да става ГЕРБ-Ново начало и да бъдат максимално разграничени един от друг“, посочи Райчева.

Още: Божанов: В Пазарджик Пеевски показа на Борисов, че когато той не му осигури гласовете, става шести