"Майтап с националната сигурност": Ген. Румен Миланов критикува новите промени в закона за службите

„Това НСО да осигурява сигурността на определен кръг от президентската администрация не е случайно и е в контекста на общата сигурност. Сега ще търсим някого от улицата, ще ги събираме и ще ги обучаваме – майтап работа от гледна точка на националната сигурност“. Това заяви бившият шеф на НСО генерал Румен Миланов пред bTV за решението на президента Румен Радев да се откаже от колите на НСО и да се качи на автомобила си, за да бъде солидарен с президентската администрация.

Майтап с националната сигурност

По думите му, ако се говори за сигурност на президента и на председателя на Народното събрание, става въпрос за националната сигурност на страната. „Ами ако отвлекат детето на президента, тогава той къде ще е?“, запита генерал Миланов.

Той смята, че егото в народните представители продължава, а сега Новото начало ще вкара промени в Закона за НСО, за да може президент, премиер и председател на Народното събрание да се откажат от охраната си. „Защо говорим за национална сигурност, като си играем със сигурността на първите хора“, недоумява генерал Румен Миланов.

Бившият шеф на НСО заяви, че ако зависи от него ще върне възможността на президента Румен Радев да назначава и шефовете на службите. „Големият лозунг национална сигурност го разпъваме, където ни падне, но ситуацията се оказва друга“, добави генерал Миланов. Той отбеляза, че ако има степен на застрашеност за държавните мъже, тогава НСО е длъжно да реагира.

Той бе категоричен, че въпреки, че хората искат да има пълна прозрачност на службите, няма да я видят. "Службите се политизират и ако ръководителите на службите бъдат гумени печати, тогава още по-добре", коментира още генерал Румен Миланов.

