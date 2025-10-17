Пеевски сега може да постигне стара цел – да влезе във властта: Георги Лозанов за бъдещя кабинет

Възможно е Делян Пеевски да влезе в управлението със свои министри и да има пряко присъствие във властта.Това е стара негова цел - да легализира поне част от властта, която има самочувствието, че притежава и без това. Този коментар направи експерт по медии и журналистика Георги Лозанов в ефира на Нова телевизия.

Рискове за правителството

"Това не е власт, която той е придобил през избори, което е легитимната форма. Тази пропорция има по-голяма власт от това, тъй като той я взима от някой друг. Има едно отрезвяване, всеки да има толкова власт, колкото реално е получил. Може би в това има известно построяване на силите, включително да има толкова власт, колкото предполага заемания от него пост и роля", аргументира се той. Според него тази реална пропорция на властта е голям проблем, защото, ако имаш повече власт, отколкото легално си получил, значи тя е нелегална.

Той посочи и трите риска за правителството, от което зависи бъдещето му - вътрешно-политически е свързано с Пеевски, икономически е свързано с бюджета, и геополитически е свързано с това дали няма да започне да се променя профила на управлението в страната.

Политологът Георги Харизанов заяви, че Бойко Борисов е постигнал целта си. "Той си припомни около кого е създадено това управление и благодарение на кого е създадено. И кой е силният играч", каза той.