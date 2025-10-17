Записахме един много дъждовен месец: Климатологът Симеон Матев с хубави новини за края на октомври

Първата половина на октомври се оказа изключително дъждовна за по-голямата част от страната. В района на Бургас падналите валежи са 780% от месечната норма, или близо 8 пъти повече от обичайното. Дори в София, за първите 10 дни на месеца, са паднали валежи, равняващи се на три месечни норми - 306%. Това каза климатологът Симеон Матев в ефира на Нова телевизия. Той отбеляза, че с изключение на бедствените райони по Черноморието, тези валежи са били изключително нужни и полезни за земеделските почви.

ОЩЕ: Проф. Рачев с важна информация да слагаме ли зелето или да обуваме джапанките

Матев добави, че валежите са били придружени и от по-студено от обичайното време, особено в Югозападна България. "На връх Мусала температурната аномалия е минус 3.3 градуса под нормата, а в София е с близо 2 градуса по-студено", каза той.

Очаква се обаче рязък обрат във времето. След леки превалявания днес следобед и в събота, които ще са в рамките на 10-15 л/кв.м, от вторник (22 октомври) климатологът разкри, че започва трайно затопляне. Температурите ще тръгнат нагоре и ще се окажат над нормата за периода.

ОЩЕ: Идва дъждовна седмица: Проф. Рачев погледна в кристалната топка и каза ще има ли циганско лято

Този топъл период, известен като „циганско лято“, вероятно ще продължи до около 28-29 октомври, когато се очаква да бъде прекратен с ново застудяване.