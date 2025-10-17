Войната в Украйна:

Мицкоски обеща: Докато е премиер, няма да впише българите в конституцията

17 октомври 2025, 07:23 часа 527 прочитания 0 коментара
Мицкоски обеща: Докато е премиер, няма да впише българите в конституцията

Никой няма право да очаква, че това правителство безусловно ще направи промени в конституцията на страната. Това заяви премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски в интервю по Канал 5. По думите на Мицкоски разговорът му с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, която беше на посещение в Скопие в рамките на балканската си обиколка, е бил приятелски, а темите, по които са разговаряли са били много.

ОЩЕ: "Топката е във вашето поле": Урсула фон дер Лайен припомни на Скопие какво трябва да направи (ВИДЕО)

"Никой не живее в илюзия"

Мицкоски посочи, че "никой не живее в илюзия" и добре знае, че промените в конституцията - вписване на българите в основния закон на страната, е условие за отваряне на преговорните клъстери, но докато е премиер, "конституционните промени няма да се случат, без ясно изпълнение на задълженията на източния съсед, както и конкретни гаранции от Европейския съюз".

"Никой няма право, нито е справедливо да очаква, че това правителство безусловно ще направи това, нито правителството възнамерява да го направи, докато аз съм премиер. Това трябва да е ясно, казвал съм го многократно, ние изискваме последователно спазване на международното право, а нашият източен съсед също има задължения. Също така искаме гаранции. И ако ЕС наистина иска да види Северна Македония в своята компанията, поне малко от това, което прави за някои други страни, ще направи и за нас. И това е ясна позиция”, заяви Мицкоски. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Той поясни, че "в интерес на процесите, които следват" не желае да говори за детайлите.

ОЩЕ: "Македония не се защитава с обиди и кавги": Лидер на македонската опозиция хапе Мицкоски заради България

След няколкочасовото си посещение в Скопие, където се срещна с президента, председателят на парламента и премиера на Северна Македония, след което нямаше пресконференция, председателят на ЕК написа в платформата "X", че подкрепя страната по пътя ѝ към ЕС, а "следващата и единствена стъпка преди започването на преговорите е ясна".

"Трябва да направите договорената конституционна промяна. Топката е във вашето поле. ЕС е готов", написа Урсула фон дер Лайен.

На срещата си с председателя на Европейската комисия президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска е изразила "готовност за македонско-български разговори след местните избори".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Урсула фон дер Лайен Република Северна Македония Християн Мицкоски информация 2025
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес