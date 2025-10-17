Това, което прави Борисов, е в своята безпомощност да помогне на щурма на Пеевски да завладее властта

Думите от заглавието са на депутата от ПП-ДБ и бивш правосъден министър Надежда Йорданова и касаят поредната политическа криза в България.

Вината е на ГЕРБ и на Делян Пеевски, твърдо заяви Йорданова. Тя изрече и друга знакова реплика в сутрешния блок на БНТ: "Борисов да не се измъква по терлици, само защото угажда на Пеевски и прави неща, които разрушават държавата".

Специално внимание Йорданова обърна на ината на Борисов и Пеевски чрез позициите им във ВСС да пазят Борислав Сарафов на всяка цена, след като по закон му изтече мандатът да е изпълняващ длъжността главен прокурор. Заради този инат те лишават хората от правосъдие, подчерта Йорданова.

И още - тя категорично отрече, че ПП-ДБ тръгва да прави съюз с президента Румен Радев, но определи новите законови промени за службите като безумни