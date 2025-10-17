Почина музикант от легендарната група KISS

Пол Даниел "Ейс" Фрели, основателят и китарист на американската рок група KISS, почина на 74-годишна възраст в Мористаун, щата Ню Джърси, съобщи семейството му в изявление, публикувано в американските медии, предаде Асошиейтед прес.
Фрели е починал, заобиколен от семейството си, което каза, че е "напълно съкрушено и с разбито сърце".
"Имахме късмета да го обградим с любящи, грижовни, мирни думи, мисли, молитви и намерения, когато напускаше тази земя", се казва в изявлението.
Повече за Ейс Фрели
Китаристът е известен с персоната си "Космически човек" още от времето, когато KISS са основани с оригиналния състав Пол Стенли вокал и ритъм китара, Джийн Симънс вокал и бас китара, Фрели на соло китара и вокал и Питър Крис на барабани и вокал. Те нанесли черно-бяла боя за лице, за да създадат четири трайни героя - Демон, Звездно дете, Космически човек и Котка.
В съвместно изявление Стенли и Симънс заявиха: "Съкрушени сме от кончината на Ейс Фрели. Той беше важен и незаменим рок войник по време на някои от най-формиращите основополагащи глави от историята на групата. Той е и винаги ще бъде част от наследството на KISS."
KISS се сформира за първи път през 1973 г. Групата продуцира хитове като "Rock and Roll All Nite" и "God of Thunder".
Фрели има една дъщеря, Моник, от съпругата си Жанет.
Източник: БТА