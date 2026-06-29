Тонът около Путин вече е различен: Цената, която Европа е готова да плати

Украинските дронове, който се отклоняват на територията на НАТО, са цена, която си струва да се плати за унищожаването на руските петролни рафинерии и военни бази. В това е категоричен естонският външен министър Маргус Цахкна. Той призна, че това безпокои членките на Алианса като Естония, които са потърпевши, но цената си заслужава щом това е в състояние да разстрои руската военна машина. "Разбира се, не сме доволни. Но не казваме на Украйна да спре, защото това е удар по жизненоважна артерия за Путин", заяви първият естонски дипломат в интервю за FT.

Припомняме, че през май месец именно серия подобни инциденти със заблудили се дронове в съседна Латвия станаха причина да избухне политически скандал заради реакцията на правителството в отговор на случаите. Възникнаха въпроси защо естонската противовъздушна отбрана не е успяла своевременно да засече и свали дроновете, имаше също така критики за забавеното известяване на населението, обвинения, че правителството подценява риска и конфликти между коалиционните партньори чия е отговорността за това. В крайна сметка скандалът доведе до оставката на военния министър и падането на коалиционното правителство. Впрочем трябва да припомним още, че латвийските власти тогава подчертаха, че не обвиняват Киев пряко, а разглеждат инцидента като косвено следствие от руската война срещу Украйна. В Естония също имаше паднали украински дронове, както и в другата балтийска република - Литва, а също и във Финландия.

Руските обвинения, че балтийските държави са били пряко замесени в ударите срещу руска инфраструктура и са позволили на Украйна да използва въздушното им пространство за тях, са "абсурдни" и са резултат от отчаянието на Кремъл, заяви още Цахкна в интервюто.

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Той обърна внимание и върху ефекта от украинските удари в руския тил, насочени главно срещу петролните рафинерии. "Знаем, че през последните два месеца и половина тонът в обкръжението на Путин се промени. Той вече не е толкова оптимистичен. Основната причина е икономическа: именно заради тези дълбоки удари", каза Цахкна.

Според него Кремъл изглежда "дълбоко обезпокоен" от тези удари и е особено загрижен за износа си на петролни продукти през Балтийско море поради неговото икономическо значение. До 60% от руския петролен износ преминава именно през Финския залив.

Въпреки това Цахкна предупреди, че е рано да се смята, че Путин е готов за преговори. Най-вероятно руският диктатор ще продължи да упорства в стратегическите си грешки.

Последните опити на Европа да установи диалог с Русия бяха грешка, продължи Цахкна. "През последния месец Путин се опитва да ангажира Европа в преговорите. Прави го, за да спечели време. Опитва се да ​​използва Европа и да ни раздели", каза той и поясни какво има предвид - Кремъл се надява да привлече европейските сили в ролята на "посредници" в преговорите, а не като поддръжници на Украйна и така да всее раздор. "Вероятно ще има много страни в Европейския съюз, които ще се противопоставят на по-нататъшен натиск върху Русия, именно защото ще си кажат: "Ако има преговори и ние сме посредник в тях, тогава трябва да бъдем неутрални". Естонският външен министър предупреди, че такъв подход би бил много опасен за Европа и за развоя на руско-украинската война.

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