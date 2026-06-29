Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Тонът около Путин вече е различен: Цената, която Европа е готова да плати

29 юни 2026, 12:30 часа 1245 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Тонът около Путин вече е различен: Цената, която Европа е готова да плати

Украинските дронове, който се отклоняват на територията на НАТО, са цена, която си струва да се плати за унищожаването на руските петролни рафинерии и военни бази. В това е категоричен естонският външен министър Маргус Цахкна. Той призна, че това безпокои членките на Алианса като Естония, които са потърпевши, но цената си заслужава щом това е в състояние да разстрои руската военна машина. "Разбира се, не сме доволни. Но не казваме на Украйна да спре, защото това е удар по жизненоважна артерия за Путин", заяви първият естонски дипломат в интервю за FT.

Припомняме, че през май месец именно серия подобни инциденти със заблудили се дронове в съседна Латвия станаха причина да избухне политически скандал заради реакцията на правителството в отговор на случаите. Възникнаха въпроси защо естонската противовъздушна отбрана не е успяла своевременно да засече и свали дроновете, имаше също така критики за забавеното известяване на населението, обвинения, че правителството подценява риска и конфликти между коалиционните партньори чия е отговорността за това. В крайна сметка скандалът доведе до оставката на военния министър и падането на коалиционното правителство. Впрочем трябва да припомним още, че латвийските власти тогава подчертаха, че не обвиняват Киев пряко, а разглеждат инцидента като косвено следствие от руската война срещу Украйна. В Естония също имаше паднали украински дронове, както и в другата балтийска република - Литва, а също и във Финландия.

Руските обвинения, че балтийските държави са били пряко замесени в ударите срещу руска инфраструктура и са позволили на Украйна да използва въздушното им пространство за тях, са "абсурдни" и са резултат от отчаянието на Кремъл, заяви още Цахкна в интервюто.

Още: Какво ще стане с Путин, ако обяви мобилизация заради Украйна? Говори бивш агент на КГБ (ВИДЕО)

Той обърна внимание и върху ефекта от украинските удари в руския тил, насочени главно срещу петролните рафинерии. "Знаем, че през последните два месеца и половина тонът в обкръжението на Путин се промени. Той вече не е толкова оптимистичен. Основната причина е икономическа: именно заради тези дълбоки удари", каза Цахкна.

Според него Кремъл изглежда "дълбоко обезпокоен" от тези удари и е особено загрижен за износа си на петролни продукти през Балтийско море поради неговото икономическо значение. До 60% от руския петролен износ преминава именно през Финския залив.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Въпреки това Цахкна предупреди, че е рано да се смята, че Путин е готов за преговори. Най-вероятно руският диктатор ще продължи да упорства в стратегическите си грешки.

Последните опити на Европа да установи диалог с Русия бяха грешка, продължи Цахкна. "През последния месец Путин се опитва да ангажира Европа в преговорите. Прави го, за да спечели време. Опитва се да ​​използва Европа и да ни раздели", каза той и поясни какво има предвид - Кремъл се надява да привлече европейските сили в ролята на "посредници" в преговорите, а не като поддръжници на Украйна и така да всее раздор. "Вероятно ще има много страни в Европейския съюз, които ще се противопоставят на по-нататъшен натиск върху Русия, именно защото ще си кажат: "Ако има преговори и ние сме посредник в тях, тогава трябва да бъдем неутрални". Естонският външен министър предупреди, че такъв подход би бил много опасен за Европа и за развоя на руско-украинската война.

Още: Няма бензин и руснаците се сетиха за политиката. Путин си призна, че няма "дух от Анкъридж" (ОБЗОР - ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Естония Русия война Украйна украински дронове
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес