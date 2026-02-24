Какво е да те ухапе мечка в Северна Македония: Обезщетението ще е по-голямо, ако са две

Мъж от македонското село Кичево, който бил ухапан от мечка през авгусгт 2022 година, получи по-ниското обезщетение от държавата. Причината е, че съдът в Гостивар намали присъдените му от първоинстанционния съд в Кичево 350 хиляди денара на 300 хиляди, защото мечката била само една, става ясно от пубилкация в македонската медия "Слободен печат". От тях 100 хиляди денара са за претърпени физически болки, 100 хиляди денара за претърпен страх, 50 хиляди денара за претърпени душевни болки поради намалена обща жизнена активност и 50 хиляди денара за претърпени душевни болки поради обезобразяване.

Нападението

През август 2022 г., докато мъжът вървял към къщата си и се връщал от нивата си, без никаква провокация, без причина или повод, той бил нападнат от дива мечка, надвит и ухапан от нея. Тя му причинила телесни наранявания.

Преживяното след нападението

Мъжът имал ухапвания от дясната страна на челото и дясното слепоочие, двете му ръце били смачкани, както и горната част на крака. Претърпял ужас, бил зашит в болницата в Прилеп, получил ваксина срещу бяс и в крайна сметка посетил психиатър, за да се справи със страха, защото мечката го е ухапала по главата и тялото.

Интензивната болка продължила 10 дни в главата и двете му ръце, от момента на нараняването, по време на процеса на хирургическа обработка на раните и зашиването.