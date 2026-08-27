Трагедия в Италия: Хеликоптер закачи въже на лифт и се взриви (ВИДЕО)

В Италия хеликоптер закачи с перките си въжето на лифт и се взриви пред очите на роднините на хората на борда. Катастрофата стана в Пиемонт, близо до язовирна стена. Загинаха 62-годишният пилот и 63-годишната пътничка. Мъжът, който наблюдавал полета от земята, е бил брат на пилота и съпруг на пътничката. След трагедията той е открит в състояние на шок.

Rotary-wing aircraft hit a funicular cable with its blades and exploded in front of the relatives of those on board in Italy



The crash occurred in Piedmont near a reservoir dam. The 62-year-old pilot and 63-year-old female passenger were killed.



A man who was watching the… pic.twitter.com/OKQY5DWORz — NEXTA (@nexta_tv) August 27, 2026

На мястото незабавно са се отправили екипи за спешно реагиране, включващи пожарникари, спасители, служители на реда и Алпийската спасителна служба. Изпратени са и няколко хеликоптера.

Органите на реда продължават да разследват обстоятелствата около катастрофата.