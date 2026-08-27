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Трагедия в Италия: Хеликоптер закачи въже на лифт и се взриви (ВИДЕО)

27 август 2026, 9:55 часа 444 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Трагедия в Италия: Хеликоптер закачи въже на лифт и се взриви (ВИДЕО)

В Италия хеликоптер закачи с перките си въжето на лифт и се взриви пред очите на роднините на хората на борда. Катастрофата стана в Пиемонт, близо до язовирна стена. Загинаха 62-годишният пилот и 63-годишната пътничка. Мъжът, който наблюдавал полета от земята, е бил брат на пилота и съпруг на пътничката. След трагедията той е открит в състояние на шок.

На мястото незабавно са се отправили екипи за спешно реагиране, включващи пожарникари, спасители, служители на реда и Алпийската спасителна служба. Изпратени са и няколко хеликоптера. 

Органите на реда продължават да разследват обстоятелствата около катастрофата.

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Италия катастрофа хеликоптер
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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