Паднало в дупка: Двама ловци спасиха мече (ВИДЕО)

Мече, паднало в дълбока дупка сред скалите близо до босненски яград Мостар, е било спасена от двама ловци, съобщи хърватската медия "Индекс". Мечето се е озовало на дъното на дълбока и труднодостъпна дупка, от която не е могло да излезе само заради стръмни и хлъзгави скали. Ловците веднага спуснали въже и след няколко опита животното го сграбчило със зъби и започнало да се издърпва към повърхността. Двама ловци помогнали на мечката да излезе от ямата и да се върне в природата.

Опасно начинание

Това начинание било изключително опасно поради силата на младата мечка, но и евентуалното пристигане на женска мечка, която може да реагира изключително агресивно в подобни ситуации и да нападне хора, за да защити малкото си.

От ловната организация добавиха, че това необичайно събитие за пореден път показва колко важни могат да бъдат редовните посещения на полето за

дивата природа.

Популацията на кафявата мечка в Босна и Херцеговина

По време на обиколките ловците наблюдават състоянието на животните, посещават места за хранене и водопой и могат да забележат животни, нуждаещи се от помощ. Кафявата мечка е едно от най-големите и важни диви животни в Босна и Херцеговина. Според наличните данни се смята, че в град Мостар живеят около 11 мечки, докато за целия Херцеговино-Неретвански окръг оценката е по-висока, около 30 индивида. Районът на Прен и Вележ е едно от естествените местообитания на този голям хищник.

Ловците съобщават, че все по-често виждат млади мечки по време на обиколките си. Те смятат това за добър знак за оцеляването на популацията, тъй като показва, че мечките в района се размножават и използват естествените си местообитания. ОЩЕ: Само на 3 км от пресъхналия Дунав: Мечка с малкото си изненада жителите на село Драгаш войвода