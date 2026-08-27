Историческият първи концерт на Ricchi e Poveri в Пловдив е след месец (ВИДЕО)

Само месец остава до първото посещение на Ricchi e Poveri в Пловдив! Историческият първи концерт на музикалните легенди и любимци на няколко поколения меломани ще се състои на 27 септември от 20:00 часа на сцената на Античния театър. По този повод италианските чаровници се обърнаха към родните меломани с кратко приветствие.

За първи път градът на тепетата ще посрещне на живо оригиналните изпълнители на мегахитовете "Sarà perche ti amo", "Che sarà", "Made in Italy", "Se m’innamoro", "Mamma Maria", "La prima cosa bella", "Voulez-vous danser", "Ma non tutto la vita" и много други. Елате, пейте и се забавлявайте с тях.

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Билети за специалния концерт се продават онлайн и в мрежата на Еventim.bg. Някои от местата, от които могат да бъдат закупени са: билетна каса на Античен Театър, централна билетна каса в Пловдив, билетна каса Борис Христов в гр.Пловдив, касите на Български Пощи и други.

Фотограф: Amilcare Incalza

Най-често присъстващите в световните музикални класации италиански изпълнители и суперзвезди Ricchi e Poveri идват придружени от маестро Алфредо Биондо на клавишни, Антонио Ругиеро на китари, Роберто Чиапета на бас и Джанпаоло Ноче на барабани. Те са най-популярната световно призната италианска група. С над 30 милиона продадени записа и 30 издадени албума, те са култов културен феномен, печелейки голяма популярност сред всички възрастови групи.

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Преживейте невероятни моменти и си подарете много настроение заедно с Ricchi e Poveri и вечните им хитове! 27 септември, Античен театър на град Пловдив!

Деца до 6-годишна възраст (вкл.) влизат без билет, но без право на място. Деца от 7 до 16-годишна възраст ползват 50% намаление. Всички лица до 18-годишна възраст влизат само с придружител с билет и попълнена декларация, която може да изтеглите от тук: https://vionyx.eu/minors-declaration.