"Не съм се посрамил": Андрей Янкулов прие номинацията за ВСС

Андрей Янкулов, който заедно с Таня Радуловска, беше номиниран от 7 граждански организации за член на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на Народното събрание, прие номинацията с благодарност.

"Искрено благодаря на „Антикорупционен фонд“, „Български адвокати за правата на човека“, „Български институт за правни инициативи“, „Български Хелзинкски комитет“, „Институт за пазарна икономика“, „Правосъдие за всеки“ и „Програма Достъп до информация“ за номинацията за член на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Това са граждански организации, които последователно и упорито в често враждебна среда отстояват принципите на върховенството на правото", написа Янкулов.

Според него здравата демокрация не се изгражда само от институциите, но и от техните корективи в лицето на медиите и гражданския сектор.

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"Можете да го наречете парадокс, но политическите партии всъщност печелят избори с послания и програми относно развитието на правовата държава, заимствани от работата на неправителствените организации в областта. Ако ги и изпълняваха... Така че номинацията от тях си позволявам нескромно да приема като признание, че (поне досега) не съм се посрамил в обществената си дейност в различни качества, която те познават много добре", написа още той.

Кой е Андрей Янкулов?

Професионалният път на Андрей Янкулов съчетава практически, управленски и експертен опит в областта на правосъдието. Работил е като прокурор в Софийската районна и Софийската градска прокуратура, а впоследствие и като адвокат по наказателни дела. Бил е заместник-министър на вътрешните работи и заместник-министър на правосъдието, а през 2026 г. – заместник министър-председател и министър на правосъдието. В края на 2019 г., непосредствено след избора на Иван Гешев за главен прокурор, Янкулов подава оставка и напуска прокуратурата.

Между 2020 и 2026 г. е старши правен експерт в Антикорупционния фонд (АКФ), където разработва анализи и правни становища за наказателното правосъдие, прокуратурата и противодействието на корупцията, съавтор е на годишните мониторингови доклади на АКФ и участва в ключови разследвания на организацията като „Осемте джуджета“, „Списък за бърз контрол“ и „Холдингът на Чичко Тревичко“. Има и преподавателски и изследователски опит.

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