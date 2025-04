Трагедията в Суми: Руснаците са атакували с две балистични ракети. Имат ли вина украинските власти? (ВИДЕО)

Руските въоръжени сили са нанесли ударите по североизточния украински град Суми с две балистични ракети - или Искандер-М, или севернокорейски KN-23. Това обяви Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) часове след като навръх Цветница агресорът във войната донесе още смърт за украински цивилни. Актуалната информация от местните власти гласи, че загиналите са поне 31, включително две деца, а ранените - най-малко 84, в това число 10 деца. Най-много хора са загинали в тролейбус, който се е оказал в епицентъра на трагедията.

Още: Русия удари посред бял ден на Цветница центъра на Суми, десетки убити цивилни (ВИДЕА)

Ударите са нанесени от 112-а ракетна бригада от територията на Воронежска област на Руската федерация, както и от 448-ма ракетна бригада от Курска област, твърди украинското разузнаване.

Според ръководителя на президентската канцелария Андрий Ермак става въпрос за ракета с касетъчни боеприпаси - "използвани умишлено, за да убият възможно най-много цивилни". Ударът по град Суми е "съзнателно нападение срещу цивилни граждани", заяви той.

A missile with cluster munitions — used deliberately to kill as many civilians as possible. The strike on the city of Sumy was a conscious attack on civilians, says Head of the Presidential Office, Andriy Yermak. pic.twitter.com/KGgpQPyUpx — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 13, 2025

Властите в Суми ли са виновни?

След трагедията се появи изказване, на пръв поглед - странно, на кмета на Конотоп в Сумска област. Той поиска оставката на ръководителя на областната администрация в Суми до 18:00 ч. днес - в противен случай щял да разкрие „истината“ за случилото се.

„Ако до 18:00 ч. не коленичите и не се извините на хората, ще разкажа какво наистина се е случило“, заявяи той.

The Mayor of Konotop demands the resignation of the Head of Sumy Regional State Administration by 18:00, or he will reveal the "truth" behind today’s tragedy in Sumy.



“If you don't kneel and apologize to the people by 18:00 — I will tell what really happened,” he stated. pic.twitter.com/9Ri5gXlT2J — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 13, 2025

Още: В деня на трагедията в Суми: Руският терор застигна и детска градина в Харков (ВИДЕО)

Независимият депутат от Върховната рада - парламента на Украйна - Маряна Безугла предполага, че ударът е бил нанесен по струпване на военни, които са провеждали церемония по награждаване. „Апел към Сирски (главнокомандващия украинската армия ген. Олександър Сирски, бел. ред.) и отделно към командващия Войските за отбрана: не събирайте военнослужещи за церемония по награждаване и особено не на цивилни места. Руснаците отново имаха информация за събирането“, каза Безугла, цитирана от независимия руски Telegram канал ASTRA.

Междувременно омбудсманът на Украйна Дмитро Любинец заяви, че епицентърът на руския ракетен удар по Суми е бил и в сградата на регионалния Център за защита на правата на човека. „Суми. Уикенд. Големият религиозен празник за украинците е Цветница. Ден, в който украинските семейства отиват в църквите, разхождат се из града с децата си. И точно на този ден Русия нанесе поредния ракетен удар по един мирен град - в централната му част. Епицентърът на удара попадна и в сградата на регионалния Център за защита на правата на човека, нашето представителство, която беше напълно разрушена“, написа той.

Още: Оценка: Русия ще остане без пари за война. Китай е пратил свои военни да "почерпят опит" в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Heartbreaking footage from Sumy. The number of injured has increased to 83 already of which 7 are children, Minister of Internal Affairs Ihor Klymenko said. pic.twitter.com/gMedPse4W4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 13, 2025