Трети танкер, свързан с Русия, попадна под атака в Черно море за няколко дни (СНИМКИ)

Танкер, пътуващ от Русия към Грузия, беше атакуван край бреговете на Турция в Черно море. Това е трето нападение там срещу плавателни съдове, свързани с Москва, през последните няколко дни. Последната атака е била по танкера MIDVOLGA 2, за който прокремълският Telegram канал SHOT пише, че превозвал слънчогледово масло. Справка в сайта за проследяване на кораби marinetraffic.com обаче показва, че танкерът е петролен.

A Russian-flagged tanker, MIDVOLGA 2, was reportedly attacked about 80 miles off Turkey’s coast while sailing from Russia to Georgia with a cargo of sunflower oil. All 13 crew members are said to be in good condition but have requested assistance. pic.twitter.com/yGaKIgORvp — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 2, 2025

13 души на борда

Корабът под руски флаг е бил атакуван на 80 мили от бреговете на Турция, близо до град Синоп. На борда му има 13 души.

"Никой от екипажа не се нуждае от помощ и корабът в момента се движи към брега", пише руският канал, чийто основател е санкциониран от ЕС за разпространение на кремълска пропаганда. Междувременно украински източници също пишат, че танкерът пренася слънчогледово масло, но оспорват информацията, че екипажът не е поискал помощ.

Останалите атаки по кораби, свързани с Русия

По-рано, близо до брега на Турция, украинските въоръжени сили използваха военни дронове, за да атакуват петролните танкери Kairos и Virat, които плаваха под флага на Гамбия. Смята се, че те са част от така наречения сенчест флот на Руската федерация.

Заради гъста мъгла и повишена опасност от инциденти преминаването на кораби през Босфора беше временно спряно тази сутрин, 2 декември, съобщава TRT Haber, цитирана от БТА. От турското министерство на транспорта и инфраструктурата съобщиха, че поради намалената видимост в ранните часове на деня Босфорът е бил затворен за движение и в двете посоки. След вдигането на мъглата се очаква движението през протока да бъде възстановено отново.