Голяма легенда на родния спорт: Стефан Ботев да не унижава Божия дар за България Карлос Насар

Легендата на българската лека атлетика Йорданка Благоева излезе с позиция в социалните мрежи относно неразбирателството между спортист №1 на България за 2024 година Карлос Насар и президента на Българската федерация по вдигане на тежести (БФВТ) Стефан Ботев. Като коментар към споделена публикация на Actualno.com тя изрази подкрепата си към трикратния ни световен шампион, когото нарече Божий дар за България, и призова за феърплей.

Йорданка Благоева защити Карлос Насар

Сребърната и бронзова олимпийска медалиста дори не сдържа гнева си и призова Ботев да се върне в Австралия. Както е известно, след 1992 година настоящият ръководител на БФВТ вдига именно за Австралия. Той е обиден от отношението към него, като наскоро разказа, че за спечелването на Спортист №1 за 1990-а у нас е получил торта, което го е разгневило.

“Стефан Ботев да си заминава за Австралия /където живееше години наред/ и да не унижава божия дар за България Карлос Насар! Срам ме е вече от некадърност в българския спорт! Жадни за власт и пари! След гафа на Стефка всички тръгнаха по тази плоскост! Спрете се, приятели! Спортът е преди всичко феърплей! Боже, пази българските спортисти и трудът им”, написа Йорданка Благоева във Фейсбук.

