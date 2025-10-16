Цената на природния газ в Европа пак тръгна нагоре

Цените на ноемврийските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия посъкпнаха леко и в момента са 32,190 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE тази сутрин българско време, предаде БТА.

Днешната търговия започна от равнище 32,160 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при 31,826 евро за мегаватчас.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 15 октомври, е 61,68 лева за мегаватчас, като поскъпва с 1,36 на сто.

В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 60,86 лева за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 61,68 лева за мегаватчас.

