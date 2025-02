Три години война в Украйна: Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща пристигнаха в Киев (ВИДЕО)

Три роки спротиву. Три роки вдячності. Три роки абсолютного героїзму українців. Пишаюся Україною! Дякую всім, хто захищає її та допомагає. Всім, хто працює на Україну. І вічна памʼять кожному, хто віддав своє життя заради нашої держави та людей. 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 —— Three years of resistance. Three years of gratitude. Three years of absolute heroism of Ukrainians. I am proud of Ukraine! I thank everyone who defends and supports it. Everyone who works for Ukraine. And may the memory of all those who gave their lives for our state and people be eternal. 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 #SupportUkraine