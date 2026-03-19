Спорт:

От "Ергенът" до Народното събрание: Тазгодишна ергенка влезе в листите на БСП

19 март 2026, 21:14 часа 774 прочитания 0 коментара
Интересен казус се разигра при кандидатите за народни представители за предстоящите предсрочни парламентарни избори през април. Оказа се, че освен от спортните среди, желание да щурмуват Народното събрание имат и хора от риалити формати.

И по-специално, от настоящия сезон на любовното риалити "Ергенът".

Риалити звезда с политически амбиции

В социалните мрежи гръмна новината, че една от тазгодишните ергенки е част от листата на БСП в 25 МИР в София. Става въпрос за Цветелина Велева.

Според визитката й в "Ергенът" Велева е на 24 г., от град София и работи като международен финансов брокер. Има екип, наброяващ 250 човека. Мечтае да стане богата, но държи да изкарва парите си сама.

Доходът, който получава в момента, я удовлетворява, но иска да надгражда и да се превърне в най-добрата версия на себе си. Определя се като доминантна в бизнеса, но не и вкъщи, където копнее да покаже женствената си страна. Не иска до себе си някой "лигльо" или "мамино синче". Търси истински партньор, с когото да се вдъхновяват и мотивират заедно.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Обрат и оттегляне

В листата на БСП Велева беше поставена под номер 13.

След като стана ясно, че тя влиза в политиката, мнозина потребители в социалните мрежи възроптаха, че изборите отново се превръщат в трамплин за хора, които не е ясно дали имат подходящата компетенция.

Дали заради този отзвук или по други причини обаче, няколко дни по-късно казусът взе интересен обрат. В сряда ЦИК заличи кандидатурата на Цветелина Велева по нейна молба.

"Наличието на изрично заявление за заличаване на регистрацията предполага оттегляне на съгласието от страна на кандидата за участие в кандидатската листа, което е безусловно изискване за валидна регистрация", пише в решението на ЦИК.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
БСП Ергенът листи предсрочни парламентарни избори 2026 Цветелина Велева
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес