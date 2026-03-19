От "Ергенът" до Народното събрание: Тазгодишна ергенка влезе в листите на БСП

Интересен казус се разигра при кандидатите за народни представители за предстоящите предсрочни парламентарни избори през април. Оказа се, че освен от спортните среди, желание да щурмуват Народното събрание имат и хора от риалити формати.

И по-специално, от настоящия сезон на любовното риалити "Ергенът".

Риалити звезда с политически амбиции

В социалните мрежи гръмна новината, че една от тазгодишните ергенки е част от листата на БСП в 25 МИР в София. Става въпрос за Цветелина Велева.

Според визитката й в "Ергенът" Велева е на 24 г., от град София и работи като международен финансов брокер. Има екип, наброяващ 250 човека. Мечтае да стане богата, но държи да изкарва парите си сама.

Доходът, който получава в момента, я удовлетворява, но иска да надгражда и да се превърне в най-добрата версия на себе си. Определя се като доминантна в бизнеса, но не и вкъщи, където копнее да покаже женствената си страна. Не иска до себе си някой "лигльо" или "мамино синче". Търси истински партньор, с когото да се вдъхновяват и мотивират заедно.

Обрат и оттегляне

В листата на БСП Велева беше поставена под номер 13.

След като стана ясно, че тя влиза в политиката, мнозина потребители в социалните мрежи възроптаха, че изборите отново се превръщат в трамплин за хора, които не е ясно дали имат подходящата компетенция.

Дали заради този отзвук или по други причини обаче, няколко дни по-късно казусът взе интересен обрат. В сряда ЦИК заличи кандидатурата на Цветелина Велева по нейна молба.

"Наличието на изрично заявление за заличаване на регистрацията предполага оттегляне на съгласието от страна на кандидата за участие в кандидатската листа, което е безусловно изискване за валидна регистрация", пише в решението на ЦИК.