Три унищожени руски самолета и един повреден: Сателитни снимки от летище "Белбек" показват нови щети

Припомняме, че ракети ATACMS поразиха летището на полуострова в две поредни нощи - на 14 срещу 15 май и на 15 срещу 16 май.

Снимките, публикувани от NYT, са на компанията Maxar и на тях вече се виждат в детайли останките от изгорели самолети. Разследващият журналист смята, че два изтребителя МиГ-31 (които изстрелват ракети "Кинжал") и един Су-27 са напълно унищожени, а един МиГ-29 е повреден.

Вчера независимият руски Телеграм канал ASTRA, позовавайки се на източници, съобщи, че при двете нападения са били поразени два изтребителя МиГ-31, като липсваше информация за Су-27 и МиГ-29. Според канала е унищожена и ПВО система C-400, както и склад за гориво и смазочни материали: ПВО и два самолета, изстрелващи "Кинжал": Това ли порази Украйна на летище "Белбек"? (ВИДЕО).

Както на снимки от компанията Planet, и при тези на Maxar се потвърждават повредите по резервоари за гориво и смазочни материали на летището.

Анализ на пораженията публикува и украинският офицер от запаса, известен в Twitter с прякора си Tatarigami, но той не предоставя толкова много детайли. Анализът всъщност е на групата Frontelligence Insight, като снимките показват, че в централната част на летището има три големи следи от обгаряния - две на перона за военни самолети и една в района на склада за гориво. Точният диаметър на тези следи не може да бъде определен поради ниската разделителна способност, но изглежда, че те са с размер приблизително над 30 метра.

Снимки от юли 2023 г. потвърждават, че пистата е била използвана за приемане на военни самолети. Заради ниската разделителна способност не е ясно дали някой самолет е бил ударен или унищожен, нито може да се оцени нивото на щетите, но може да се заключи, че ракетите са достигнали до перона, гласи анализът.

3/ The imagery from July 2023 confirms that the apron was used to host military jets. Due to the resolution limitations, we cannot determine whether any aircraft were hit or destroyed, nor can we assess the level of damage, but we can conclude that missiles did reach the apron. pic.twitter.com/CJic77M95e