Проблеми с банковите онлайн системи в новогодишната нощ

Смущения в онлайн плащанията и банкирането на банките у нас ни очаква в новогодишната нощ. Банковата система ще мине през технически преход от левове в евро от 31 декември до 2 януари, съобщиха от Асоциацията на банките в България.

Всяка банка ще информира своите клиенти кога точно ще се случи това в рамките на 3-дневния период.

Очаква се да има прекъсване в разплащанията за 4 часа - от 21:00 ч. на 31 декември до 01:00 часа след полунощ.

Бърза пренастройка, но имайте пари в брой

"Всички услуги ще бъдат възстановени поетапно до 1 час след полунощ. Всяка банка ще информира своите клиенти с конкретни детайли за този времеви период за пренастройка на системите", обясняват от Асоциацията, цитирани от БНТ.

След този час картовите системи ще преминат към стандартен режим, като всички плащания ще се извършват само в евро. От 1 януари 2026 г. банкоматите също ще разпространяват само еврови банкноти.

През почивните дни клиентите ще могат да използват картите си за плащания на ПОС-терминали и в интернет, но от банковата асоциация препоръчват хората да имат пари в брой в лева.

"За ваше удобство препоръчваме да осигурите достатъчна наличност по картата си преди празничните дни. Добре е да предвидите и известна сума в брой в лева за новогодишната нощ", обясниха експертите.

Левови банкноти и монети ще могат да се използват и през януари, когато е периодът на двойно обращение.

Стартовите комплекти с евромонети вече са в продажба

От днес е в ход продажбата на стартовите комплекти евромонети във всички клонове на банките, пощите, както и в БНБ. Те ще се продават както на физически, така и на юридически лица.

Всеки може да купи до два комплекта.

Цената им е 20 лева и съдържа 42 монети на обща стойност 10 евро и 23 цента. Комплектите имат в състава си всички номинали. Има 9 монети по 1 евроцент, 5 монети по 20 евроцента и 2 монети по 1 евро.

Търговците могат да закупят по-голям пакет, съдържащ в себе си 10 стандартни стартови комплекта, но само в клоновете на банките. Цената е 200 лева на обща стойност 102 евро и 30 цента.