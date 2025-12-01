Преди празниците: Възможно е да спрат още влакове и линии

Само една частна фирма е подала оферти да конкурира БДЖ. Тя е подала оферти и за двата допустими лота - северен и южен, като ще мери сили за тях с БДЖ "Пътнически превози". По най-големия лот - западен, единствената оферта е на БДЖ. Припомняме, че заради поетите ангажименти по Плана за възстановяване и устойчивост страната трябваше да допусне на пазара на пътнически жп превози частни превозвачи. Така се стигна до разделяне на мрежата на 3 лота на регионален принцип.

За председателя на Националния стачен комитет на КТ "Подкрепа" Марио Нинов е интересно защо при така обявената поръчка има само един кандидатстващ от частните железопътни компании:

"Защо нито една от големите европейски компании не проявява интерес към поръчката? Големите европейски жп превозвачи са проявили интерес към много държави, които са около нас и на други места, и имат свои дъщерни фирми. Явно условията в поръчката и заложената поръчка не им представляват интерес. Другият вариант е ние да сме толкова малък пазар, че въобще да не проявяват интерес. Но пък на юг от нас пазарът също не е толкова голям, пък там има проявен интерес", каза той пред БНР.

Според него отговорът ще го получим съвсем скоро: "До края на годината ще стане ясно каква е причината, за да не се случват тези неща. Ще разберем първо дали съмненията, които имаме, и неофициалните информации, че има някакви обструкции от страна на ЕК по отношение на самата поръчка – дали това не е едната причина. /…/ Или има някаква допълнителна информация, която ние нямаме, че явно поръчката може би ще бъде наново обявена, ако не се случи – това е просто хипотеза".

Целта на тази поръчка беше да има конкуренция на нашия пазар, но тя така е направена, че конкуренция няма, подчерта Нинов. За него са интересни и ценовите предложения, дадени от компаниите в поръчката. "Много ще ми е любопитно да видя частната железопътна компания каква цена е предложила в сравнение с държавната", отбеляза той и допълни мнението си, че ще е много странно, ако частната е дала по-ниска цена.

"Проблемът е, че средствата, осигурени за т.нар. субсидия за следващата година, по наши изчисления не са достатъчни за извършването на тази услуга през следващата година с няколко десетки милиона, което най-вероятно няма да бъде преразгледано. Тогава ще е любопитно, ако частният жп превозвач спечели в по-малките лотове, той също ще изпитва недостиг от средства от необходимата субсидия за опериране. Предстоят любопитни неща", коментира Марио Нинов.

По думите му когато се оптимизират разходи, обикновено се оптимизират линии и маршрути. Тогава пък не се получават субсидии и става един затворен кръг, подчерта той. Според него е напълно възможно да спрат още влакове и линии.

По въпроса с бюджета Нинов бе категоричен, че очакват промени. Има решение за всичко, посочи той.