Стефани се нуждае от помощ в борбата с болестта

Стефани е едва на 17 години, но се бори неистово с тежко заболяване. Специалистите в България са прогнозирали едва 6 месеца живот на младото момиче, но майка ѝ отказва да спре да се бори. До момента Стефани е подлагана на няколко биопсии, някои от тях са проведени с с риск за живота ѝ. При една от процедурите Стефи едва не умира, налага се спешно кръвопреливане. В крайна сметка резултатът е „недостатъчен материал за подробна биопсия“.

Проби

Изпратени са проби в Германия, но и те не дават резултат, а в това време туморът расте. Младото момиче е изтърпяло и химиотерапия, но без ефект . "Специалисти в Турция твърдят, че не е направено всичко възможно. Че все още има шанс и искат да направят нови изследвания и генетични тестове, които могат да отворят врата към лекарства, за които тук дори не са споменавали.

Там вече говорят за операция и лъчетерапия. Там казват, че надежда има. Всеки ден е битка. Всеки ден забавяне отнема от шанса ѝ да оцелее. Но лечението е непосилно за нас – струва десетки хиляди евро.", споделя майката на момичето.

Помощ

"Моля ви, помогнете ми да спася Стефи. Тя е само на 17. Тя иска да живее, да се смее, да мечтае. Не мога да приема, че всичко ще свърши тук и сега. Всяко дарение е глътка въздух за нея. Всяко споделяне е светлина. За нас всяка помощ е живот. Моля ви, не подминавайте тази молба. Всяко дарение, всяко споделяне е безценно", пише още майката на Стефани.

