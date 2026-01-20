Тръмп, "майната ти": ЕС застана твърдо зад Дания и Гренландия (ВИДЕО)

"Гренландия принадлежи на своя народ. Нито заплахите, нито митата ще отменят това". Такава позиция изрази Европейският съюз чрез върховния представител по външната политика и политиката на сигурност Кая Калас. В изявление пред Европейския парламент на 20 януари тя увери, че ЕС застава твърдо до Копенхаген и до властите в Нуук, които сами управляват най-големия остров на Земята, макар да са под шапката на Кралство Дания. Причината за тези изявления са заплахите на американския президент Доналд Тръмп да присъедини територията към САЩ.

На 17 януари републиканецът заплаши с допълнителни 10-процентови мита осем държави от Европа и НАТО, които не са съгласни с политиката му спрямо Гренландия. Той заяви, че тарифите ще влязат в сила от 1 февруари за Дания, Норвегия, Швеция, Финландия, Великобритания, Франция, Германия и Нидерландия и че ще важат, докато не бъде постигната сделка, при която САЩ купуват Гренландия. Реакцията на ЕС и Алианса беше остра - Европейският съюз обмисля използването на Инструмента срещу принудата (ACI) спрямо Щатите - така наречената търговска "базука" на блока: ЕС срещу мафиотските действия на Тръмп за Гренландия: Готви се удар за милиарди срещу САЩ.

Доналд Тръмп не изключва и военна намеса на острова.

Кая Калас: Няма да изоставим интересите си пред заплахата на САЩ, Русия и Китай

"Гренландия е стратегически важна – това не е тайна за никого. Там имаме подводници, имаме маршрути, които са важни за глобалната икономика. Но Гренландия принадлежи на своя народ. Нито заплахите, нито митата ще отменят това. Суверенитетът не е търговски инструмент и не подлежи на продажба. ЕС без всякакво съмнение стои до Гренландия и Кралство Дания по отношение на тяхната териториална цялост и суверенитет. Коментарите на президента Тръмп от събота създадоха ситуация, която е безпрецедентна за нас. Нашата реакция трябва да бъде сдържана и единна", посочи Кая Калас пред ЕП.

Снимка: Getty Images

"ЕС е близък и надежден партньор на Гренландия, имаме сътрудничество, което води до реални резултати – особено по отношение на образованието, уменията и устойчивото развитие. Европейската комисия предложи също така да удвоим финансовата подкрепа за Гренландия в следващата многогодишна финансова рамка. Лидерите на Дания и Гренландия имат яснота за следното: бъдещето на Гренландия принадлежи само на нейния народ", каза бившият естонски премиер.

"Действително текат преговори – те започнаха, така правят отговорните партньори. Но има значение в какъв дух протичат, там заплахите нямат място. Преките заплахи няма да сполучат в това Дания да предаде Гренландия. Така само ще подринем потенциала за партньорство. Нямаме интерес от това да водим борба, но няма и да изоставим интересите си – ние ще ги браним, защото Арктика е новата територия, на която се води борба за геополитическо господство. Русия и Китай се опитват да увеличат присъствието си там. Вече години наред Русия инвестира във военни бази, а Китай увеличава броя на полярните плавателни съдове. Имаме съображения и притеснения за сигурността на Гренландия и НАТО има своята роля. Много държави изпратиха военни на мисия в Гренландия през последните седмици, като идеята е да има сигурност и стабилност в региона. Това присъствие на военните не е заплаха за никого. Положението на Арктическия регион и Гренландия касае всички партньори в НАТО", обяви Калас.

ЕС: Да мислим не само за Гренландия, но за Арктика като цяло

Последните събития наистина са обезпокоителни, заяви още тя. "Смятам, че не трябва да мислим само за Гренландия, но за Арктика като цяло. В доклада на Европейския парламент за Гренландия има оценка на въздействието, свързана с климата – ледът се топи, отварят се нови маршрути и нови икономически възможности. Появяват се обаче и нови рискове. Войната на Русия в Украйна промени пейзажа не само в Украйна – Арктика също е засегната. На север вече е нарушено сътрудничеството между Русия и граничещите държави, регионът се милитаризира. Имаме случаи през 2024 г. на срязани кабели по морското дъно и това не остана незабелязано", припомни Калас.

Настоящата ситуация изисква ЕС, заедно със своите партньори, да реагира, категорична е тя. "Тази реакция трябва да е реалистична, основана на принципи и на международното право. Няма държава, която да има правото да превземе територията на друга държава – нито в Укрйна, нито в Гренландия, нито където и да било по света", обърна се Калас директно към Тръмп.

"Засилваме нашата степен на готовност, за да отговаряме на рисковете по отношение на стратегическата инфраструктура, демократичните институции, по-силните общности, икономическата сигурност. Работим в посока стратегическа независимост. В момента актуализираме Арктическата политика на ЕС и сигурността не касае единствено военно присъствие - касае градене на доверие, стабилност и работа с гражданите. Тези нови предизвикателства ни принуждават да чуем и гренландския народ – те искат социално сближаване и уважение към околната среда", отчете топ дипломатът на ЕС.

Снимка: Getty Images

"Арктика се затопля 3 до 5 пъти по-бързо, отколкото останалата част на планетата. Няма как една държава да се бори с подобна заплаха сама. Международният ред, базиран на правила, както и многостранното съюзничество, са задължителни. Трябва да се ангажираме твърдо с Арктика. В тези си усилия стоим рамо до рамо до Гренландия и Кралство Дания", заяви Кая Калас.

Групите в ЕП подкрепят Дания и Гренландия

Повечето групи в Европейския парламент, с изключение на крайнодесните, обявиха подкрепа за Дания и Гренландия. От най-голямата формация - Европейска народна партия (ЕНП) - благодариха на изпълнителната власт на ЕС за подкрепата и защитата на суверенитета на тази натовска и европейска територия пред заплахата от Доналд Тръмп.

Дори "Патриоти за Европа" се изказаха в този тон. Жордан Бардела от партията "Национален сбор" на Марин льо Пен във Франция говори от името на формацията и каза, че трябва "или да станем васали в трансатлантическите отношения, или да защитаваме своите интереси в цялост", включително чрез Инструмента за икономическата принуда.

"Г-н президент, майната Ви" - така евродепутатът Андерс Вистисен от "Патриоти за Европа" се обърна към Тръмп и получи забележка от председателстващия заради използвания език. "Тръмп разбира само от ясни, директни послания", аргументира се Вистисен, но в крайна сметка стана ясно, че за него ще има последствия.

Европейските консерватори и реформисти заявиха, че "нямаме проблем с американците, но имаме проблем с Тръмп – трябва да обявим война срещу митата, които той предлага". "Гренландия не подлежи на преговори – тя е част от Кралство Дания и част от НАТО", категорични са от ЕКР.

