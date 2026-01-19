Лайфстайл:

ЕС срещу мафиотските действия на Тръмп за Гренландия: Готви се удар за милиарди срещу САЩ

19 януари 2026, 06:29 часа 493 прочитания 0 коментара
Европейските посланици, представители на 27-те страни-членки на ЕС, са обсъдили активиране на най-мощното икономическо оръжие на Европейския съюз - Инструментът срещу принудата (ACI). Това е станало на снощната спешна среща, свикана от Кипър - страната е временен председател на ЕС. Срещата е заради заканата на Доналд Тръмп, който обяви мита за 8 европейски държави заради Гренландия. Обсъждането не е било просто принципно - изготвен е списък с ответни мерки в рамките на ACI, включително мита за американски стоки и услуги, пише Financial Times.

Инструментът на ЕС за противодействие на принудата цели да защити Европейския съюз и неговите държави членки от икономически натиск от трети страни. Това е т.нар. търговска "базука" на ЕС. ACI позволява налагането на ограничения върху вноса и износа на стоки и услуги, но също и върху правата върху интелектуалната собственост и преките чуждестранни инвестиции. Освен това механизмът позволява налагането на различни ограничения върху достъпа до пазара на ЕС, по-специално до обществените поръчки, както и върху пускането на пазара на продукти, подлежащи на химически и санитарни правила. Досега ACI не е използван - той беше създаден през 2023 година с идеята за противодействие на Китай.

Икономически удар от ЕС за САЩ

Списъкът с ответни мита, който Брюксел е подготвил, е на стойност 93 млрд. евро. Засега обаче той е стопиран, за да не избухне пълномащабна търговска война между ЕС и САЩ. Списъкът е подготвен още от миналата година, след като Тръмп се "заигра" с мита с целия свят. А ACI би бил много сериозен удар особено срещу американските технологични компании.

В статията се казва, че ответните мерки са предназначени да дадат на европейските лидери лост за влияние на ключови срещи с президента на САЩ Доналд Тръмп на Световния икономически форум в Давос тази седмица. Събитието започва днес, 19 януари

"Има ясни инструменти за отговор, ако това продължи... [Тръмп] използва чисто мафиотски методи. В същото време искаме публично да призовем за спокойствие и да му дадем възможност да отстъпи с достойноство. Посланието е тояга и морков", заяви пред FT европейски дипломат, информиран за дискусията.

Засега ЕС иска да заложи на диалог със САЩ, а не на ответни мерки. Само че Франция и Германия координират съвместен отговор, като финансовите министри ще се срещнат на 19 януари в Берлин, преди да отпътуват за Брюксел за заседание с европейските си колеги, предаде БТА. Франция е основен двигател ACI да влезе в сила, без много-много преговори с Тръмп.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
