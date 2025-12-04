Жесток урок в Украйна: Руски генерал разби тролската илюзия за "жеста на добра воля" за Киев (ОБЗОР - ВИДЕО)

"По традиция, имаше подценяване на врага и надценяване на силите и способностите на нашите войници. Всеки, ако си спомняте, казваше на 22 февруари (2022 година), че войната ще свърши за 3 дни. Но, за съжаление, нещата не се развиха така". Думите са не на кого да е, а на бившия зам.-командващ руските сухопътни сили генерал-полковник Владимир Чиркин. Той беше безмилостен в интервю пред камера: "Давам слаба оценка на цялото руско разузнаване".

Генералът директно казва, че руснаците са получили много жесток урок в Украйна. И конкретно обясни защо руското разузнаване следва да си посипе главата с пепел – защото е казало преди руската пълномащабна инвазия, че 70% от украинците подкрепяли Русия, докато се е оказало точно обратното. "В същността си проблемът е, че ръководството на страната получи грешна информация. И до какво доведе това? За първите няколко седмици научихме сериозен и суров урок, а бившият военен министър (Сергей Шойгу, настоящ секретар на Съвета за сигурност на Русия) се опита да излезе "красиво" от ситуацията, наричайки (отстъплението ни) жест на добра воля".

Russian general: “We thought 70% of Ukrainians were on our side. But it turned out to be the opposite.”



Former commander-in-chief of Russia’s Ground Forces Vladimir Chirkin publicly admitted the failure of the Kremlin’s initial strategy when invading Ukraine.



According to him,… pic.twitter.com/FLrHrrPCHf — NEXTA (@nexta_tv) December 3, 2025

Украинският журналист Денис Казански директно определи казаното пред РБК от Чиркин като признание за провал на "специалната военна операция" (СВО – гнусното име, налагано от режима на руския диктатор Владимир Путин). Путин не се подготви за война – това по същество каза генералът, подчерта Казански.

Междувременно, британският журналист Кон Кофлин подчерта в свой анализ за The Telegraph, че Путин пак прибягва до заплашителна реторика като тази за ядрените оръжия – с изявлението си, че Русия можело да обстрелва кораби на държави, които помагат на Украйна. Това е беззъба заплаха, подчертава Кофлин и посочва, че американският президент Доналд Тръмп изглежда е готов да продължи да играе играта на Путин, да поддържа и налага нови санкции и да изтощава още повече вече зациклящата се руска икономика. Вече има информация, че влезлите в сила санкции на Тръмп срещу "Роснефт" и "Лукойл" са довели до нова загуба на една трета от месечните приходи на Москва от износ на руски суров петрол. Данните и видеокадрите как руски войници атакуват без каски и бронежилетки са показателни – Тръмп не трябва като Байдън да приема за чиста монета заплахите на Путин и да помага на Украйна активно, смята Кофлин, като уточнява: Нови санкции и още по-голямо ограничение на покупките на руски петрол от Китай и Индия, нови ограничения за руския сенчест флот и предоставяне на ракети "Томахоук" на Украйна са опции пред Тръмп, които ще вгорчат много живота на Путин – Още: Прохъркване, кашлица: Така Путин заплаши Европа, включително нейни кораби (ВИДЕО)

Именно поведението на Тръмп обаче е най-голямата енигма – защото той обяви, че безплодната среща на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва с Путин била "доста успешна" и то след като каза, че не знаел какво прави Кремъл след явния сигнал, че Владимир Путин не иска компромиси от своите искания, по същество капитулация на Украйна. В дневния си обзор ISW, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, коментира, че американският държавен секретар Марко Рубио с думите си пред Fox News как било наивно да се смята, че САЩ (и Западът в по-широк контекст) можело да дават колкото пари трябват на Украйна до успешен край на войната не отговаряло на реалностите всъщност признава стратегията на Путин – война на изтощение, в която той печели, защото на Запад няма достатъчно политическа воля да бъде изтощен до смърт в надпреварата на превъоръжаване и ресурси. Рубио заяви, че не може при това темпо Русия да издържи още 4-5 години война и че държи по-малко украинска територия в момента, отколкото през пролетта и дори лятото на 2022 година. Но в Русия политическите послания продължават да са, че заради успехите на руската армия, независимо от цената, дават по-добра преговорна позиция за руската страна - Още: Мирът в Украйна: Путин не отстъпва, Тръмп дреме. Не Покровск, другаде е по-зле за украинците (ОБЗОР – ВИДЕО)

“I don’t know what the Kremlin is doing, but I can say that Witkoff and Kushner had quite a successful meeting with Putin,” Trump said.



Next. pic.twitter.com/t5vzKZ4EL3 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 3, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Спад във военната активност в Украйна на дневна база отчита украинският генщаб, но интензивността на боевете си остава все така висока, както е като цяло през втората половина на тази година. Общо на 3 декември са станали 170 бойни сблъсъка, с 31 по-малко от 2 декември. Руснаците са хвърлили 177 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 24 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4301 изстреляни снаряда, като това е с около 400 повече за денонощие. Руската армия е използвала 5251 FPV дрона, което е с около 850 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

В Покроското направление е имало 45 спрени руски пехотни атаки за последното денонощие. Още 14 са станали в съседното от юг Олександриевско направление, а още по-на юг, при Гуляйполе, са били 12. От североизток на Покровск, откъм Торецк към Константиновка, са извършени 29 руски пехотни атаки. По 10 са били руските пехотни атаки в Лиманското направление и в съседното от юг Славянско направление (при Северск). 17 руски пехотни атаки са извършени в северната част на Харковска област, като украинският генщаб още сочи за основно място на боеве Вовчанск, противно на твърденията на Путин и началника на руския генщаб генерал Валерий Герасимов, че градът е превзет. Тези твърдения се повтарят от всички големи руски военнопропагандни канали в Телеграм – само че има геолокализирани видеокадри и то от руски източник как в северната част на Синелниково руснаците обстрелват украинска позиция, а уж цялото село, югозападно от Вовчанск, беше декларирано за превзето от редица руски Z-канали.

On the Vovchansk axis, Ukrainian aviation conducted a precision strike with a GBU-62 guided bomb, hitting a Russian communications hub and UAV control post. pic.twitter.com/fYu6jS8tM0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 3, 2025

Украинският военен телеграм канал "Офицер" разказва за нова руска атака с бронирана техника северно от Покровск, в сектора при Добропиля. Участвали са около 15 единици техника – половината са унищожени, другите са се върнали назад. Твърде недобре организирана атака (изглежда към Володимировка), коментира каналът – съвсем наскоро украинският о.з. полковник Константин Машовец, служил в украинския генщаб, коментира, че за руснаците фронтът източно от река Казенний Торец, в сектора Добропиля, е много важен, за да се предотврати украински пробив през северния фланг на Покровск. Завърши превземането на Покровск, продължава прочистването на украински части в Мирноград, настоява руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", който твърди и, че има вече боеве в самия Лиман, а същото каза и Герасимов. Но от украинска страна отричат да има пробив– има обаче постоянни опити на руски щурмови групи да се укрепят на позиции, минавайки през покрайнините на Лиман от юг. Говорителят на украинското командване "Изток" Григорий Шаповал категорично отрече, че Покровск е превзет от руснаците и че има обкръжени украински части в Мирноград - Още: "Билд": Мирноград е почти обкръжен, украински войник моли 1000 негови другари да бъдат спасени (ВИДЕО)

newly formed 1st azov corps UAS battalion targets RU naval infantry, 8th army & 51st army mech assaults and bridging vehicles with these new fancy AI-targeting and homing FPV drones. Dobropilliya directionhttps://t.co/742khL4TGA pic.twitter.com/K5LnDmUKin — imi (m) (@moklasen) December 2, 2025

The 3rd Army Corps officially denies the information about the so-called Russian "breakthrough" in the city of Lyman.



Context: the chief of the Russian General Staff reported to Putin about a breakthrough in Donetsk region, in the defensive sector of the 63rd and 60th brigades.… pic.twitter.com/MwILDD3pjF — WarTranslated (@wartranslated) December 3, 2025

Съгласно данните на украинските ВВС, тази нощ Русия е изстреляла 138 далекобойни дрона по цели в Украйна, 85 от които клас "Шахед". Свалени са 114 дрона – удари е имало на 14 места. В Одеса са ранени 6 души, избухнал е пожар в обект от енергийната инфраструктура на Украйна заради руската въздушна атака, поясняват местните власти. Повредена е жилищна сграда, щети има и по автомобили в близост до обекта – Още: Пламъци в завод на руски олигарх с бизнес в България и в руски енергийни обекти: Украинските дронове нямат милост (ВИДЕО)

Russian forces nearly killed themselves with their own drone, video shows a “successful” launch of a Molniya‑2 UAV armed with an anti‑tank mine as its warhead. pic.twitter.com/SgbXCrtc4W — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 3, 2025