Войната в Украйна:

Гърция започна военно учение с целия си флот и 60 изтребителя

17 септември 2025, 11:21 часа 220 прочитания 0 коментара
Рано тази сутрин началникът на гръцката национална отбрана ген. Димитриос Хупис нареди провеждането на съвместно учение за подготовка в североизточната гръцка област Еврос и Егейско море, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Според прессъобщение от Генералния щаб на гръцката национална отбрана целта на учението е „да се повиши оперативната готовност чрез проверка на процедурите за прилагане на специални планове, в рамките на оперативното планиране на Генералния щаб“.

По информация на електронното издание на в. „Катимерини“ в учението участват над 60 изтребителя, целият флот на гръцките военноморски сили, както и специални части, разположени на 30 острова в Егейско море, и армейски формирования, разположени в северния граничен район Еврос.

Учението е резултат от издаден от турската станция в Измир навигационен телекс (навтекс), с който са запазени зони за изследвания от турския проучвателен кораб „Пири Рейс“ (Piri Reis). Очакваше се проучванията на „Пири Рейс“ да започнат този понеделник, но гръцки представители заявиха, че корабът е останал закотвен в пристанището на Измир, което Атина е интерпретирала като евентуален знак за колебание в Анкара, отбелязва „Катимерини“.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
