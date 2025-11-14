Турски противопожарен самолет се разби в Хърватия, пилотът е загинал (СНИМКИ)

Турски противопожарен самолет, принадлежащ на турската Генерална дирекция по горите, се е разбил в Хърватия. Това съобщи Анадолската агенция на 13 ноември, позовавайки се на турския министър на земеделието и горите Ибрахим Юмакли. Самолетът е изчезнал по време на полет между летищата Загреб и Рейка. Останките му са били открити близо до град Сен.

Пилотът е загинал при катастрофата.

Според министерството, два противопожарни самолета AT802 са излетели от Чанаккале на 12 ноември за планова поддръжка в Загреб. Поради неблагоприятни метеорологични условия те са останали за една нощ на летище Рейка. На следващия ден, 13 ноември, и двата самолета са излетели за Загреб, но при обратния полет, поради метеорологичните условия, радиовръзката с единия самолет е била загубена в 18:25 ч. турско време. Вторият самолет се е приземил благополучно.

