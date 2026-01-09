Путин изплаши гаргите с "Орешник" в Лвов: Без данни за нещо сериозно, Z-канали го обявиха за тест, не за удар (ВИДЕО)

"Снощи, в отговор на терористичната атака на киевския режим срещу резиденцията на президента на Руската федерация в Новгородска област, която се случи в нощта на 29 декември 2025 г., руските въоръжени сили нанесоха масиран удар с високоточни оръжия с голям обсег от сухопътни и морски бази, включително мобилната наземна ракетна система със среден обсег "Орешник", както и удари с безпилотни летателни апарати, по критично важни цели на територията на Украйна. Целите на удара са постигнати. Целите включваха производствени съоръжения за безпилотните летателни апарати, използвани при терористичната атака, както и енергийна инфраструктура, поддържаща военно-промишления комплекс на Украйна". Това е официалното съобщение на руското военно министерство за поредната масирана руска комбинирана въздушна атака срещу Украйна – ОЩЕ: Русия удари Лвов: Има твърдения, че е използвана ракета "Орешник" (ВИДЕО)

Колко е истина?

Обстрелът с "Орешник" е по западния украински град Лвов, най-големият в близост до границата с Полша, страна-член на НАТО. На фона на руските хвалби за постигнатите цели на поредния руски удар по Украйна, кметът на Лвов Андрий Садовий обаче обяви в официалния си канал в Телеграм, че е спряно подаването на газ за само 376 абоната и това е автоматична защита при въздушна атака.

"Това е първият случай на използване на този тип ракета по Лвов по време на пълномащабна война. Лвов се намира на по-малко от 70 километра от границата с Европейския съюз. Това е ясен сигнал за нашите международни партньори - войната на Русия не познава граници. Междувременно, Министерството на отбраната на противника твърди, че този "Орешник" е уж "отмъщение" за изфабрикувано нападение срещу дачата на руския диктатор. Нищо ново от страната на убийците и лъжците", добавя Садовий. "Ще преживеем всичко", уверен е и лейтенант Андрий Коваленко, ръководител на Центъра за борба с дезинформация към Съвета за сигурност на Украйна, който написа посланието в Телеграм и определи руската комбинирана въздушна атака за пореден опит за сплашване на Запада, да не помага на Украйна.

Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" директно заявява в коментар за обстрела в сутрешния си обзор: "Предварителната цел беше голямо газово хранилище или неговата наземна инфраструктура (наличните кадри все още не показват очакваната експлозия)". Каналът недоволства, че това не било удар по "център за вземане на решения" в Украйна, както трябвало да е. И директно добавя, че вероятно става въпрос за ново изпитание на "Орешник", а не истински боен удар:

Друг руски военнопропаганден телеграм канал в лицето на "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, коментира, че сегашният удар с "Орешник" бил с по-практичен характер. "Според предварителна информация от украински източници, ударът е бил насочен към подземното газохранилище Билче-Волицко-Угерско в Лвовска област – най-голямото газохранилище в Европа, което е и една от най-трудните за достигане цели", продължава каналът и уточнява, че това хранилище е подземно, на дълбочина 690 до 890 метра. Съответно прави заключение – за да се унищожи такава структура, трябва ядрена бойна глава с мощност над 100 килотона, а "Орешник" не може да проникне толкова дълбоко. Можело обаче да предизвика сеизмични вълни и това било тест. "Рибар" добавя и, че имало наземна инфраструктура за унищожаване (като компресорни станции), но още не е ясно какво е станало:

"Орешник", който беше използван без бойна глава, е равен на ефективността на използването на няколко балистични ракети едновременно" - това е оценката на украинския военен телеграм канал "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс". С думите си украинският военен всъщност предполага, че ракетата не е носела бойни глави – а тя може да носи 6 суббоеприпаса, които преди удара се отделят и разпръсват:

По-конкретно и друг украински военен канал казва същото, при това още по време на атаката: Руснаците могат да направят бойна глава, но не могат да я натъпчат с достатъчно взривно вещество, защото това може да доведе до разпад на ракетата още при излитане. Очакваме данните след атаката, но "вероятно руснаците отново да са хвърлили няколко десетки милиона долара на вятъра".

Истинска ефективност

И докато Русия стреля с "Орешник", Украйна действаше с изпитани методи – ТЕЦ "Луч", който осигурява светлина и топлина на Белгород, беше отново ударен. Губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков призна в официалния си канал в Телеграм тежки последствия – 556 000 души в 6 общини на Белгородска област са без ток, почти толкова са без парно – 1920 жилищни сгради са лишени от тази услуга. 200 000 души са без вода. "Ситуацията е изключително трудна. Но се надявам, че ще можем да я преодолеем", казва още Гладков:

