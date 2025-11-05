Войната в Украйна:

Турското кафе получи европейско признание като традиционен продукт

05 ноември 2025, 13:13 часа 272 прочитания 0 коментара
Турското кафе получи европейско признание като традиционен продукт

Турското кафе беше вписано в регистъра на ЕС като наименование на "гарантиран традиционен продукт", съобщи на сайта си Съюзът на търговските камари и стоковите борси на Турция (TOBB). Решението е взето след подадена от TOBB молба и публикувано в официалния вестник на Европейския съюз, поясниха от Асоциацията.

Процесът по регистрацията е отнел три месеца, а турското кафе е първият "гарантиран традиционен продукт", регистриран от Турция в ЕС, пише в съобщението.

Снимка: iStock

"Турското кафе, един от най-дълбоко вкоренените символи на нашата култура, е включено и в Списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. С история от над 500 години то не е просто напитка, а символ на нашето гостоприемство, общуване и приятелство. Като TOBB продължаваме да работим за защита, популяризиране в световен мащаб и регистриране на нашите местни и традиционни ценности", посочиха още от асоциацията.

Още: Как се приготвя класическо турско кафе

Междувременно т.нар. кайтаз бюрек (Kaytaz böreği) - вид баничка с кайма, и газиантепският лахмаджун (Gaziantep lahmacun) са били сертифицирани от ЕС със защитено географско указание, съобщи в профила си в социалнaта мрежа Екс председателят на ТОВВ Рифат Хисарджъклъоглу.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: iStock

Гарантираният традиционен продукт (ГТП) е обозначение на ЕС за селскостопански и хранителни продукти, произведени по традиционни методи, от традиционни суровини или съставки. За разлика от географските указания, етикетът ГТП не свързва продукта с конкретен регион, т.е. продуктът може да бъде произвеждан и извън региона или страната, от която произлиза, пишат от БТА.

Турското кафе - символ на култура и гостоприемство 

Турското кафе има вековна история, която започва в Османската империя през 16-и век. То бързо се разпространява като социален и културен феномен – от кафенетата в Истанбул до целия Близък изток и Европа. Приготвя се чрез варене на фино смляно кафе с вода и захар в специален съд, наречен джезве, като не се прецежда, а се сервира с характерна гъста пяна.

Снимка: iStock

Още: Топ 10 на най-популярните турски десерти из цял свят

Турското кафе не е само напитка, а част от традиции, ритуали и социалния живот, включително и в популярните обичаи за гадаене от утайка. Днес то е признато като културно наследство и символ на гостоприемството.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Турция Европейски съюз Културно наследство турско кафе
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес