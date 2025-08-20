Туск се противопоставя на срещата Путин - Зеленски в Будапеща заради асоциациите с Будапещенския меморандум

Полският премиер Доналд Туск се обяви против среща между украинския президент Володимир Зеленски и руския диктатор Владимир Путин в унгарската столица Будапеща заради историческите асоциации, свързани с Будапещенския меморандум. Публикацията се появи на неговата страница в социалната мрежа X.

"Будапеща? Може би не всеки си спомня това, но през 1994 г. Украйна вече получи гаранции за териториална цялост от САЩ, Русия и Великобритания. В Будапеща. Може би съм суеверен, но този път бих се опитал да намеря друго място", написа Туск.

Припомняме, че с Будапещенския меморандум от 1994 г. Украйна се отказа от ядрените си оръжия (по онова време е трета в света ядрена сила) в замяна на гаранции за сигурност, суверенитет и териториална цялост от Русия, САЩ и Великобритания. Впоследствие Русия наруши дадените от нея гаранции.

На Украйна също вероятно няма да й хареса Будапеща за място на срещата, пише и Politico.

"Атаката на Путин срещу Украйна през 2014 г. доказа безсмислието на споразумението, когато никоя от подписалите страни не предостави военни сили за противодействие на атаките", допълва изданието.

