Убийства, кражби и т.н.: Престъпленията в Русия заради Путин и войната му в Украйна

Завръщането в родината на стотици хиляди "ветерани" от войната в Украйна, която режимът на руския диктатор Владимир Путин описва официално като "специална военна операция" (СВО), е считано за един от най-големите проблеми, с които Кремъл се сблъсква и ще се сблъска. Повторната интеграция в обществото на хора, чиято основна перспектива за развитие в живота е да бъдат убийци, със сигурност би била огромно предизвикателство за която е да държава в света.

В Русия съществува т.нар. програма "Време за героите", чрез която "ветерани" да бъдат приобщени пак в руското ежедневие. Но вече неколкократно имаше коментари и медийни материали, че програмата действа избирателно що се отнася до това кой може да влезе в нея и че не може да отговори на нуждите на всички руски войници, които ще се върнат в Украйна.

Руската медия "Новая Европа" изчислява, че най-малко 423 души са загинали в Русия заради престъпления, извършени от "герои от СВО". Около 900 такива "герои" са извършили криминални престъпления в Русия, след като са се върнали от Украйна. Информацията е само на база данни от съдебни присъди. В 30-40% от случаите съдилищата не публикуват текстовете на решенията за криминални престъпления с насилие, а делата, свързани с престъпления, извършени в окупираните територии, са напълно недостъпни.

Още: Рекорден ръст на тежките престъпления в Русия

"Новая газета" онагледява материала си със случай, при който "ветеран от СВО" влиза в дома на многодетно семейство посред нощ и намушква бащата с нож в гърдите, но по чудо не го убива на място, защото острието се чупи. Впоследствие нападателят е признат за психически невменяем. И друг случай - руски войник влиза в къща в окупираната от руснаците част на Украйна уж за проверка на документи, но вместо това напада стопанката на къщата и опитва да я изнасили. В борбата жената бива застреляна от нападателя, той опитва да убие и мъжа ѝ.

Мрачната статистика на руската престъпност

61 от загиналите са умрели в автомобилни катастрофи, 52 са жертвите на домашно насилие - говорим само за случаи, при които има присъди. Ветерани от СВО са обвинени и в кражби, отвличания на автомобили и други имуществени щети (3000), нарушения на правилата за движение (1800), трафик на наркотици (1500) и измами (почти 400). Броят на престъпленията се увеличава всяка година. През 2023 г. приблизително 2500 дела са били внесени в съда, а през 2024 г. - повече от 4700. За 2025 година още няма данни.

Повече от 8000 участници във войната с Украйна са осъдени за престъпления от 2022 г. насам, 7000 от които са ветерани, които са се завърнали у дома. Други близо 1000 обвиняеми са служили в руската армия по време на престъпленията си. Това число включва както войници с професионални договори, така и мобилизирани, както и 1385 членове на ЧВК "Вагнер". Всичко това - при официално върнали се вече от фронта 137 000 войници, а армията на Путин в Украйна се оценява на около 720 000 - 750 000 войници. Поне 27% от изправените на съд участници в СВО са имали поне една предишна присъда преди войната. 656 са били вербувани от затвора и са получили помилване от Путин. Поне 40% от обвинените са получили награди за участието си във войната.

Още: Руски "ветерани" от Украйна и в Украйна: Вълни от брутални престъпления заливат Русия

Най-много сигнали за престъпления на руски войници има в Ростовска област, която граничи с окупираните от руснаците украински земи.

Източник: "Новая Газета"