Украинците са невероятни: Уиткоф за пръв път с добри думи, похвали и Зеленски

Специалният пратеник на америанския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф за пръв път се изказа положително за украинския екип, с който се срещна по време на Световния икономически форум в Давос. "Между другото, те са невероятни. Украинци, имате прекрасен екип за преговори тук. Прекарахме много време заедно. И мисля, че се споразумяхме по един въпрос. Така че, ако и двете страни искат да разрешат този проблем, ще го направим. И казах това на президента (Доналд Тръмп – бел. ред.) вчера", заяви Уиткоф. Припомняме, че изпратеният от Украйна в Давос екип включва секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, ръководителят на президентската администрация Кирило Буданов и лидерът на партия "Слуга на народа" Давид Арахамия.

Отделно Уиткоф направи и следния коментар по адрес на президента Володимир Зеленски:

"Той винаги е на разположение, винаги е готов, когато трябва да се свържем с него за някакви насоки". Същото Уиткоф побърза да каже и за Тръмп - "той също е винаги достъпен".

"Цяла нощ говорихме за положителната динамика в украинската икономика и финансова система, за капиталовите пазари, за работните места. Президентът говори за безмитна зона в Украйна, което според мен ще бъде преломен момент. Ще видите как индустрията масово ще се премести в този регион. Представете си, че ще можете да се конкурирате, без да плащате мита, когато изнасяте стоки за САЩ", добави Уиткоф.

Той поясни, че му предстои пътуване до Москва, след което ще посети и Абу Даби. "Това е важна спирка, защото в Абу Даби ще работят работни групи. По военни въпроси, въпроси, свързани с просперитета", цитира го "Европейска правда".

В кулоарите на събитието Уиткоф заяви и, че скоро ще посети Киев.