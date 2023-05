Украинците свалиха над Херсон руски дрон с авиобомба КАБ-20 (СНИМКА)

На снимките, публикувани в социалните мрежи, се вижда фрагмент от крило с оръжеен пилон, върху който все още е останала една от бомбите. Тази авиационна бомба KAB-20 е разработена от компанията "Кронштадт", която произвежда също и самите дронове "Орион".

#Ukraine: The remains of a very rare Russian Orion unmanned combat aerial vehicle which was shot down by the Ukrainian military over #Kherson Oblast. The drone was armed with at least one KAB-20 guided aerial bomb.



Though this loss is not recent, it appears to be undocumented. pic.twitter.com/JTdWGq4sfR