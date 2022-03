Украинската армия продължава да се брани успешно, унищожи руски военен кораб (ВИДЕО)

Големият удар на украинците обаче е успешната атака срещу руски военен кораб в Бердянск. Опозиционната беларуска телевизия NEXTA публикува видео на горящия плавателен съд, като информацията е Украинските военноморски сили.

More footage of the #Russian war ships in #Berdyansk. pic.twitter.com/vT8rfhrnMr