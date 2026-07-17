Край: Лидерът на "БОЕЦ" осъди МВР за над 20 000 лв. заради незаконен арест

Гражданско сдружение "БОЕЦ" съобщи на 17 юли, че е спечелило "една от най-важните" си съдебни битки срещу МВР от последните години. С юридическата помощ на адвокат Методи Лалов, делото на организацията срещу Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) за ареста на лидера на движението Георги Георгиев през 2023 г. приключи окончателно пред Върховния административен съд (ВАС). Георгиев определи това като "победа на гражданите над държавния произвол".

"Отдавна за мен "личен живот" няма, цялото ми време е посветено на БОЕЦ и борбата срещу мафията. Победата доказва, че институциите не са всесилни, когато се изправим срещу беззаконието им", смята лидерът на активистите.

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Арест по време на протест за машинното гласуване

В съдебната зала те са успели да докажат точка по точка какво се е случило на 28 октомври 2023 г., когато Георгиев беше арестуван пред Централната избирателна комисия (ЦИК) по време на протеста на "БОЕЦ" в защита на машинния вот:

"Полицаите отказаха да ми прочетат заповедта за арест, въпреки че бях без очила и не виждах. На въпросите ми защо ме задържат, полицаите повтаряха само едно: „Запомни числото 513, друго не те интересува“", разказва Георгиев. "Освободиха ме в деня на изборите със счупена лична карта и шофьорска книжка. Заради влошеното си здраве и унищожения документ бях лишен от конституционното си право да гласувам в родното ми място".

Арестът беше включен в Доклада на Държавния департамент на САЩ за 2024 г. като пример за грубо нарушаване на гражданските права в България.

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Какво реши съдът?

На първа инстанция Административният съд (АССГ) постанови, че арестът на Георги Георгиев е целял „смразяващ ефект“ върху цялото гражданско общество. АССГ му присъди обезщетение от 40 000 лв.

Снимка: БГНЕС

Сега ВАС изцяло е потвърдил вината на МВР. "Макар съдът традиционно да „орязва“ сумите (за да не се „обогати неоснователно“ пострадалият) и да намали обезщетението наполовина (плюс около 3400 лв. лихви), това решение е огромен прецедент. Сумата е в пъти над обичайните размери, присъждани у нас за незаконни арести", пише Георгиев, като от публикацията му се разбира, че ще получи 20 000 лева плюс лихвите.

"Тази победа е за всеки български гражданин, който вярва в правото и свободата. Доказахме, че полицейският произвол и политическите поръчки имат конкретна финансова цена и МВР ще си я плати! (...) Част от сумата ще бъде за съпругата и децата ми и част ще даря на БОЕЦ", добавя той.

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Георгиев цитира поименно като отговорни за ареста тогавашния министър на вътрешните работи Калин Стоянов, който сега е депутат от "ДПС - Ново начало" на Делян Пеевски, и тогавашния ръководител на СДВР Любомир Николов (издал заповедта), който сега е изпълняващ функциите главен секретар на МВР по време на правителството на Румен Радев и мандата на Иван Демерджиев като силов министър. Николов пое поста след оттеглянето на Георги Кандев.